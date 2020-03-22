Нацбанк роз'яснив, як банки працюватимуть в умовах карантину

Новини Бізнесу:Банки мають максимально перевести взаємодію з клієнтами в онлайн канали.

В умовах карантину банки повинні забезпечити безперебійну роботу центральних офісів, дистанційних каналів обслуговування та контакт-центрів. Про це йдеться у сьогоднішньому листі Національного банку до всіх банків країни.

"Банкомати мають бути підкріплені готівкою, щоб клієнти завжди за нагальної потреби могли зняти кошти. Однак не забувайте - зараз варто мінімізувати контакти з готівкою, яка потенційно може бути носієм вірусу. Тому сьогодні, як ніколи, треба бути #cashless. Зі свого боку, банки мають також приймати та обробляти картки всіх емітентів у банкоматних мережах та мережах POS-терміналів", - йдеться у листі.

"... банки можуть самостійно визначати і змінювати режим роботи відділень, кількість і перелік операцій у конкретних відділеннях з урахуванням ситуації та навантаження. Наприклад, закривати неключові відділення, скорочувати час роботи відділень, встановлювати різний час для обслуговування людей похилого віку та інших клієнтів тощо", - додали у повідомленні.

Зазначається також, що банки мають право відмовити в обслуговуванні клієнта із симптомом коронавірусу у відділенні банку.

Банкам на законодавчому рівні на період карантину заборонено нараховувати та стягувати штрафи або будь-які інші обов’язкові платежі за несвоєчасне здійснення платежів за споживчими кредитами, а також підвищувати відсоткову ставку за споживчими кредитами. Банки повинні інформувати про це клієнтів.

"Клієнти банків на час карантину можуть призупинити сплату платежів за іпотечними кредитами, і банки не повинні в таких випадках стягувати з них заставу. Про це банки також мають повідомити клієнтам", - уточнили в Нацбанку.

Також заборонено нараховувати та стягувати пеню за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги в період карантину.