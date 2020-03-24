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У березні газ для населення стане дешевшим

У березні газ для населення стане дешевшим
06:42 Сьогодні Телеграф УНН Фото:pixabay.com

Новини Бізнесу:Здешевшання газу пов'язане з нааганнями уряду мінімізувати витрати українців в умовах екномічної кризи під час карантину.

У березні оптова ціна на газ для населення та виробників знизилась на 14%, порівняно з лютим 2020 року. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

"В умовах карантину і розгортання економічної кризи, Уряд прагне мінімізувати витрати людей на комунальні послуги, які зростуть у зв’язку із збільшенням часу їх перебування вдома. Один з шляхів мінімізації — здешевлення газу для українців. Оптова ціна на природній газ, яку Уряд і Нафтогаз забезпечили для потреб населення та виробників тепла у березні 2020 року, на 14% менше, ніж минулого місяця. Це дозволяє регіональним збутовим компаніям забезпечити зниження тарифу на 9-13% у порівнянні з лютим", — сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Повідомляється, що ціна становитиме 3,40 грн за кубометр без урахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами. Така ціна у березні сформувалась завдяки тому, що на внутрішньому ринку з’явився новий ліквідний ціновий індикатор. Оператор Газотранспортної системи України провів тендер на закупівлю газу на період постачання за березень-грудень 2020 року і торги продемонстрували, що в Україні існує значна конкуренція, яка призводить до зниження оптових цін на купівлю-продаж газу.

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"При розрахунку ціни газу для населення на березень Нафтогаз вирішив взяти до уваги нові ринкові обставини. Оскільки Постановою Кабінету Міністрів задається максимально допустимий рівень ціни, Нафтогаз обрав найменшу індикативну ціну з двох можливих опцій: розрахованої за постановою КМУ та середньозваженої ціни переможців за результатами торгів на постачання газу Оператору ГТС України. Таким чином, оптова ціна березня встановлена на рівні, що на 14% нижчий за ціну лютого. А оптовий прейскурант Нафтогазу є основою для формування роздрібних цін, які належать до зони відповідальності регіональних збутових компаній", — повідомили у пресслужбі.

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Газ, Кабмин, Карантин, Денис Шмигаль, Уряд.
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