Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини

Новини Бізнесу:Також призупиняється морське сполучення між Турецькою Республікою та Грецькою Республікою.

У зв'язку із введенням обмежень на в'їзд та виїзд через державні кордони Турецької Республіки та інших країн Міністерство інфраструктури України рекомендує вантажним перевізникам утриматись від поїздок в цю країну. Про це повідомляє Мінінфраструктури.

"Від Посольства України в Турецькій Республіці надійшла інформація, з посиланням на циркуляр Міністерства внутрішніх справ Турецької Республіки, що сухопутні та залізничні пункти пропуску через кордон з Грецією та Болгарією будуть закриті з 21.03.2020, як на в’їзд так і виїзд. Також призупиняється морське сполучення між Турецькою Республікою та Грецькою Республікою. У зв’язку з цим, на вказаних ділянках усім іноземцям протягом наступних 14 днів, з 21.03.2020, буде відмовлено у можливості в’їзду до Турецької Республіки.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, громадяни країн, перелік яких публікується нижче, а також громадяни третіх країн, які відвідували такі країни протягом останніх 14 днів, не будуть допущені до Туреччини.

Повний перелік країн: Китай, Іран, Італія, Ірак, Південна Корея, Німеччина, Франція, Іспанія, Норвегія, Данія, Бельгія, Швеція, Нідерланди, Австрія, Єгипет, Великобританія, Швейцарія, Саудівська Аравія, Ірландія, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Бангладеш, Монголія, Україна, Косово, Марокко, Ліван, Йорданія, Казахстан, Узбекистан, Оман, Словенія, Молдова, Джибуті, Екваторіальна Гвінея, Канада, Індія, Угорщина, Гватемала, Польща, Кенія, Судан, Чад, Філіппіни, Латвія, Тайвань, Перу, Шрі-Ланка, Еквадор, Нігер, Туніс, Алжир, Кот-д'Івуар, Фінляндія, Ангола, Домініканська Республіка, Камерун, Чорногорія, Колумбія, Північна Македонія, Мавританія, Непал, Португалія, Панама.

Водночас, відповідно до інформації, яка була отримана в робочому порядку від Міністерства транспорту та інфраструктури Турецької Республіки, вантажні перевезення не обмежувались. Проте, посилаючись на рішення Міністерства внутрішніх справ Турецької Республіки, водії вантажівок із зазначених вище країн підлягають перевірці стану здоров’я та карантин. Також, посилаюсь на рішення Міністерства внутрішніх справ Турецької Республіка, водії, які не є громадянами Туреччини, фактично не будуть пропущені через кордон Туреччини.