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Через коронавірус можуть скоротити державний бюджет України на 2020 рік

Через коронавірус можуть скоротити державний бюджет України на 2020 рік
06:18 Сьогодні Телеграф finance.ua Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:На 50 млрд грн менше: уряд планує скоротити видатки держбюджету цього року через коронавірус.

Міністерство фінансів України розглядає варіант скорочення державного бюджету України на 2020 рік для можливості збільшення витрат на систему охорони здоров’я через поширення коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє видання hromadske з посиланням на слова заступника глави Офісу президента України Юлії Ковалів в ефірі телепрограми “Свобода слова”.

За словами Ковалів, скорочення державних видатків – необхідний захід для збільшення видатків на охорону здоров’я заради стримування поширення коронавірусу в Україні.

Міністерство планує подати зміни до парламенту протягом цього тижня. В Україні можуть скоротити витрати на державні закупівлі, різні програми, зарплати співробітників відомств і міністерств.

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Ще одним варіантом отримання додаткових коштів вважають державні запозичення – наприклад, у Міжнародного валютного фонду. За словами Ковалів, наша країна вже веде переговори з МВФ про виділення 3,5-4 додаткових мільярдів доларів.

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Экономика, Бюджет, Вирус, Финансі, Мінфін, Коронавірус, Covid-19.
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