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Підприємцям спростили подачу заяви про форс-мажор

Підприємцям спростили подачу заяви про форс-мажор
12:35 Ср, 25 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:Відправляти документи слід в електронному варіанті на адресу: [email protected]

Торгово-промислова палата України (ТППУ) у зв'язку карантином спростила процедуру подачі заяви для одержання підприємцями сертифікату про форс-мажорні обставини. Такі роз’яснення Торгово-промислової палати України, яка, згідно із профільним законом, що регулює діяльність цієї організації, уповноважена засвідчувати форс-мажорні обставини.

"Ураховуючи складну ситуацію, в якій опинились більшість підприємців на території України, у зв’язку карантином введеним Кабінетом Міністрів України та запровадженням обмежуючих заходів у відповідних сферах, ми спростили процедуру подачі заяви. Підготувати потрібні документи нескладно, враховуючи, що заявник, як ніхто краще знає про свої зобов’язання. Торгово-промислові палати постійно надають безкоштовні консультації і роблять усе, аби максимально спростити цей процес", - йдеться у роз`ясненні.

Як наголошують у ТППУ, більшість звернень, які надходять, пов’язані з неможливістю виконання договірних зобов’язань. Тож, якщо у підприємця виник саме такий випадок, для засвідчення форс-мажору йому знадобиться: заява, підписаної керівником підприємства; копія договору; копія наказу(розпорядження) у зв’язку з необхідністю припинення діяльності на підставі відповідних нормативно-правових актів; повідомлення (сповіщення іншої сторони).

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У ТППУ також звернули увагу, що заявник має право звертатися за засвідченням форс-мажорних обставин, у разі вже порушеного строку виконання зобов’язання, у зв’язку з введеним карантином.

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Экономика, Бизнес, Форс-мажор, Коронавірус, Підприємці.
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