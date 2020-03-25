Підприємцям спростили подачу заяви про форс-мажор

Торгово-промислова палата України (ТППУ) у зв'язку карантином спростила процедуру подачі заяви для одержання підприємцями сертифікату про форс-мажорні обставини. Такі роз’яснення Торгово-промислової палати України, яка, згідно із профільним законом, що регулює діяльність цієї організації, уповноважена засвідчувати форс-мажорні обставини.

"Ураховуючи складну ситуацію, в якій опинились більшість підприємців на території України, у зв’язку карантином введеним Кабінетом Міністрів України та запровадженням обмежуючих заходів у відповідних сферах, ми спростили процедуру подачі заяви. Підготувати потрібні документи нескладно, враховуючи, що заявник, як ніхто краще знає про свої зобов’язання. Торгово-промислові палати постійно надають безкоштовні консультації і роблять усе, аби максимально спростити цей процес", - йдеться у роз`ясненні.

Як наголошують у ТППУ, більшість звернень, які надходять, пов’язані з неможливістю виконання договірних зобов’язань. Тож, якщо у підприємця виник саме такий випадок, для засвідчення форс-мажору йому знадобиться: заява, підписаної керівником підприємства; копія договору; копія наказу(розпорядження) у зв’язку з необхідністю припинення діяльності на підставі відповідних нормативно-правових актів; повідомлення (сповіщення іншої сторони).

У ТППУ також звернули увагу, що заявник має право звертатися за засвідченням форс-мажорних обставин, у разі вже порушеного строку виконання зобов’язання, у зв’язку з введеним карантином.