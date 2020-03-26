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Четвер, 26.03.2020
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Уряд хоче скоротити видатки по всіх статтях через коронавірус

Уряд хоче скоротити видатки по всіх статтях через коронавірус
10:19 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Через коронавірус для бюджету України будуть дуже серйозні втрати, пропонується створити стабілізаційний фонд та скоротити видатки бюджету.

У Верховній Раді вранці 26 березня триває зустріч керівництва парламенту, голів депутатських фракцій і представників Кабінету міністрів щодо пропозицій зі стабілізації економіки, внесених урядом.

Про це повідомила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко у Facebook.

"У ВР проходить зустріч керівництва парламенту, фракцій і уряду. Обговорюємо отримані пізно вночі пропозиції КМ (Кабінету міністрів – ред.) по стабілізації економіки. Уряд визнає, що втрати для бюджету внаслідок коронавірусу будуть дуже серйозні і пропонує суттєве скорочення видатків по всім статтях та створення стабілізаційного фонду", - зазначила вона.

Також, за словами Геращенко, сторони обговорюють порядок денний позачергового засідання Ради.

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Орієнтовно, проведення позачергового засідання Верховної Ради заплановане на суботу, 28 березня.

Раніше заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук розповіла, що очікується реєстрація законопроєкту, що стосуватиметься «підтримки найбільш незахищених категорій і економічних стимулів для бізнесу, спрощення роботи», а також внесення законодавчих ініціатив уряду.

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Все по темі:

Парламент, Бюджет, Ирина Геращенко, Кабмин, Пандемия, Уряд, Коронавірус, СCOVID-19.
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