"Ми прогнозуємо скорочення світового виробництва в 2020 році та його відновлення в 2021 році" - МВФ

Новини Бізнесу:Світове виробництво суттєво скоротиться нинішнього року через обмеження, пов'язані з коронавірусом, однак його відновлення слід очікувати вже наступного року.

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у зверненні до лідерів країн G20 за результатами онлайн-саміту "Двадцятки".

"Ми прогнозуємо скорочення світового виробництва в 2020 році та його відновлення в 2021 році. Наскільки глибоким буде це скорочення, і як скоро настане відновлення, залежить від швидкості стримування пандемії, а також від того, наскільки потужними й скоординованими будуть наші дії щодо грошово-кредитної та фіскальної політики", - наголосила глава МВФ.

Вона привітала рішення G20 про готовність влити у глобальну економіку понад $5 трильйонів в рамках зусиль для подолання негативного впливу пандемії коронавірусу COVID-19. Георгієва також нагадала, що МВФ готовий виділити $1 трильйон, орієнтуючись, головним чином, на країни, що розвиваються.

"Ми повинні діяти нарівні з масштабами виклику. Для нас у МВФ це означає співпрацювати з вами, щоби зробити нашу реакцію на кризу більш потужною", - підкреслила глава МВФ.

За даними Worldometers, на 12.00 26 березня у світі зафіксовано 478 331 випадок зараження коронавірусом, з них 21 524 летальних, 114 833 особи одужали.

В Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.