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ДПС роз'яснила за яку землю не треба платити податки

ДПС роз'яснила за яку землю не треба платити податки
13:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:ДПС наголошує, звільнення від податку не поширюється на фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності.

Податок за землю можна не сплачувати з 1 березня по 30 квітня 2020 року лише за ті ділянки, які використовуються у господарський діяльності. Відповідне роз’яснення надала Державна податкова служба України (ДПС) у Facebook.

«Що треба знати про плату за землю на час карантину? На який період можна не сплачувати земельний податок? Не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що використовуються в господарській діяльності», - роз’яснює ДПС.

Також повідомляється, що за вказаний період плату за землю можуть не сплачувати, фізичні особи-підприємці або юридичні особи, у власності чи користуванні (у тому числі на умовах оренди) яких знаходяться зазначені земельні ділянки.

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Якщо останні вже подали податкові декларації з плати за землю за 2020 рік, юридична особа може для зменшення податкових зобов’язань з плати за землю за березень-квітень 2020 року подати уточнюючу податкову декларацію. Теж саме потрібно зробити і приватним підприємцям, у яких право на земельну ділянку оформлено на них як на суб’єктів підприємницької діяльності. Адже, в частині нарахування та сплати земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності такі фізичні особи прирівняні у правовому статусі до юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

Як повідомлялося, 17 березня Верховна Рада України ухвалила закон про підтримку бізнесу під час карантину, спрямований на захист бізнесу від негативних наслідків в умовах карантину.

Законом встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок податковою службою з 18 березня по 18 травня 2020 року. Також не нараховується та не сплачується плата за землю у період з 1 березня по 30 квітня 2020 року, а об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не вважаються об’єктами оподаткування податком на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки з 1 березня по 30 квітня 2020 року.

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Все по темі:

Земля, ДПС, Карантин, Податки.
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