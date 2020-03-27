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МАУ не хоче повертати гроші за скасовані авіарейси

МАУ не хоче повертати гроші за скасовані авіарейси
14:04 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:З 18 березня в Україні призупинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) поки що не повертатиме кошти за скасовані рейси. Натомість компанія пропонує без штрафів перенести переліт на інші дати або електронні ваучери на переліт протягом року. Про це розповів президент МАУ Євген Дихне в інтерв'ю для Ліга.Бізнес.

"Повернення коштів можливе в майбутньому періоді, але не в сьогоднішній ситуації. Коли ми повернемося до мирного життя, будемо здатні опрацювати запити й виконати побажання пасажирів, зможемо запропонувати і такий варіант", - сказав Дихне.

Він додав, що зараз компанія пропонує два варіанти компенсації за скасований рейс. Перший - перенесення перельоту на будь-яку майбутню дату протягом року без штрафів за внесення змін. А другий - електронний ваучер на суму покупки невикористаного квитка з 25% бонусом від цієї суми, який слід пред'явити для купівлі квитків на рейс МАУ протягом року.

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"Пасажирам слід розуміти, що наші з ними взаємовідносини, які були побудовані за договором перевезення, наразі є нерелевантні. Це пов'язано з форс-мажорними обставинами, які від нас не залежать", - наголосив Дихне.

Як повідомлялося, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала всі регулярні рейси по 24 квітня включно у зв'язку з рішенням уряду про режим надзвичайної ситуації на території України.

14 березня Кабмін прийняв рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців і закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня. З 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

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МАУ, Карантин, Гроші, Літак, Авіарейси.
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