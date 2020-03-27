Нацбанк з урядом напрацьовують оновлені макропоказники

Новини Бізнесу:За даними Держстату, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за 2019 рік порівняно із 2018 роком збільшився на 3,2%.

Національний банк спільно з урядом працюють над оновленими макропоказниками. Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб.

"Зараз ми працюємо з нашими колегами з Уряду для того, аби зробити макроекономічну картинку, навіть незважаючи на те, що зараз важко визначити основні параметри",- сказав Сологуб.

Він зазначив, що наразі інфляція в країні менша 3%, а країна значно краще підготовлена до зовнішніх шоків, ніж то було у 2008-2009 роках. Тому наразі для держави дуже важливо якомога швидше отримати фінансову допомогу від МВФ та інших міжнародних кредиторів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 23 жовтня 2019 року схвалив уточнені основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки за двома можливими сценаріями, які розроблено Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Зокрема, за першим сценарієм, що передбачав формування в Україні якісного підґрунтя для сталого економічного розвитку в середньостроковій перспективі, прогнозувалося зростання реального обсягу ВВП на 3,7% у 2020 році, 3,8% - у 2021 році та 4,1% - у 2022 році.

Споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася із 4,1% у грудні 2019 році до 3,2% у січні 2020 року.