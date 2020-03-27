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Нацбанк з урядом напрацьовують оновлені макропоказники

Нацбанк з урядом напрацьовують оновлені макропоказники
14:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:За даними Держстату, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за 2019 рік порівняно із 2018 роком збільшився на 3,2%.

Національний банк спільно з урядом працюють над оновленими макропоказниками. Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб.

"Зараз ми працюємо з нашими колегами з Уряду для того, аби зробити макроекономічну картинку, навіть незважаючи на те, що зараз важко визначити основні параметри",- сказав Сологуб.

Він зазначив, що наразі інфляція в країні менша 3%, а країна значно краще підготовлена до зовнішніх шоків, ніж то було у 2008-2009 роках. Тому наразі для держави дуже важливо якомога швидше отримати фінансову допомогу від МВФ та інших міжнародних кредиторів.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 23 жовтня 2019 року схвалив уточнені основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки за двома можливими сценаріями, які розроблено Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Зокрема, за першим сценарієм, що передбачав формування в Україні якісного підґрунтя для сталого економічного розвитку в середньостроковій перспективі, прогнозувалося зростання реального обсягу ВВП на 3,7% у 2020 році, 3,8% - у 2021 році та 4,1% - у 2022 році.

Споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася із 4,1% у грудні 2019 році до 3,2% у січні 2020 року.

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Нацбанк, ВВП, Уряд, Оновлення, Макропоказники.
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