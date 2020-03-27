Світова економіка увійшла в рецесію

Новини Бізнесу:Як зауважила директор-розпорядник МВФ, очікується, що в 2021 році глобальна економіка відновиться.

Наслідки пандемії, спричиненої неконтрольованим поширенням коронавірусу Covid-19, уже спричинили початок рецесії для глобальної економіки. Про це заявила в п'ятницю під час онлайн-брифінгу зі штаб-квартири МВФ директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва.

"Уже ясно, що ми увійшли в рецесію", - зауважила глава Фонду.

Вона підкреслила, що у МВФ прогнозують "достатньо глибокий" спад цього разу.

"Ми дуже наполегливо закликаємо країни посилити заходи стримування, в агресивний спосіб, щоби мати можливість скоротити тривалість періоду (рецесії – ред.)", - заявила Георгієва.

У цьому зв'язку вона закликала "застосувати цілеспрямовані заходи", які дозволили би ефективно "поглинути удар" від коронавірусу. Директор-розпорядник МВФ зауважила, що, за оцінками Фонду, країни з ринками, що розвиваються, потребуватимуть залучення в короткі терміни мінімум $2,5 млрд з боку МВФ у взаємодії зі Світовим банком та іншими фінансовими інститутами.

Як повідомлялося, за останніми даними, у світі заражено коронавірусом 559 351 осіб, з них 128 781 одужали і 25 360 померли.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 - летальні, 5 людей одужали.