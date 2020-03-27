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Україна домовилась з МВФ про збільшення фінансової допомоги

Україна домовилась з МВФ про збільшення фінансової допомоги
21:32 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:За словами Зеленського, наразі умови МВФ - це ухвалення законів про банки і про ринок землі.

Україна домовилась з МВФ про потенційне збільшення фінансової допомоги до 8 млрд доларів. Про це розповів у п'ятницю ввечері Президент України Володимир Зеленський після засідання фракції партії "Слуга народу".

"У нас щодня ідуть перемовини з МВФ. Зараз ми домовились про збільшення допомоги. Я щодня розмовляю з МВФ, Світовим банком, ЄБРР і керівниками деяких країн. Зараз ми мінімум можемо отримати збільшення програми МФВ до 8 млрд доларів. Якщо взяти допомогу Світового банку і ЄБРР, то ми мінімум можемо отримати 10 млрд доларів", - сказав Зеленський.

"У понеділок відбудеться засідання парламенту. Ми все, що зможемо з цих блоків питань, маємо пройти. Ніхто не хоче дефолту в країні. Я впевнений, що мене почують депутати, і цього не станеться, і буде підтримка міжнародних інституцій, зокрема МВФ. Якщо ми тільки виконаємо ці умови, то десь впродовж 15 днів ми отримаємо перший швидкий транш - 1,75 - 2 млрд доларів одразу в бюджет України", - підкреслив Зеленський.

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При цьому він не відповів на запитання, як саме Верховна Рада розглядатиме законопроєкт про ринок землі: ітиме далі по всіх правках, чи ні.

"Ініціатива моя і фракції "Слуги народу": ми вже домовились, що державну землю ми зараз продавати не будемо, ми зменшили концентрацію для фізичних осіб до 100 га, а для юридичних осіб - це буде другий етап з 2024 року - до 10 тисяч га", - зазначив Зеленський.

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МВФ, Зеленский, Финансі, Україна.
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