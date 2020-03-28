Як коронавірус впливає на ціни в Україні

Новини Бізнесу:Виробники підкреслюють, що середня ціна на пшеницю вже зросла на 400-500 гривень за тонну.

Ціни на хліб для українців можуть зрости на 20% через подорожчання пшениці на тлі епідемії коронавірусу у світі.

Про це йдеться у зверненні Всеукраїнської асоціації пекарів та Асоціації "Мукомол України" до президента та уряду. Згідно з повідомленням, на сьогодні склалася критична ситуація на ринку зерна України, оскільки через зростання попиту на зовнішніх ринках і сезонних факторів збільшуються ціни на продовольчу пшеницю. "Наприклад, тільки за останні десять днів середня ціна на пшеницю другого і третього класу зросла на 400-500 гривень за тонну. Таке подорожчання вже в найближчому майбутньому призведе до зростання ціни на борошно всіх сортів на 500-600 гривень за тонну. Оскільки борошно в собівартості хліба становить понад 40%, то підвищення ціни на цей товар першої необхідності для громадян на 15-20% – майже доконаний факт", - йдеться в повідомленні.

Асоціації підкреслюють, що намагаються максимально оптимізувати виробничі процеси, щоб зростання цін не був різким і болючим для споживачів.

Крім того, виробники безперебійно забезпечують постачання хліба і хлібобулочних виробів у роздрібні мережі в умовах збільшеного попиту, який на 30-40%, а в деяких областях - в кілька разів більше від звичайного сезонного рівня. В умовах, що склалися, асоціації звертаються до президента та уряду з проханням допомогти зберегти нинішній рівень цінової політики на хліб і хлібобулочні вироби.

"Одним зі способів це зробити ми бачимо введення тимчасового обмеження на експорт зернової продукції продовольчої групи в обсягах, необхідних для забезпечення потреб внутрішнього ринку на період очікуваної тривалості карантинних заходів", - йдеться в повідомленні.

При цьому учасники ринку підкреслюють, що такий крок може викликати невдоволення у частини експортерів, тому готові надати детальні пропозиції щодо регулювання цього питання в рамках діалогу між виробниками та владою. Кабінет міністрів у зв'язку з поширенням коронавірусу прийняв рішення продовжити карантин в Україні до 24 квітня.

Раніше заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка заявив, що на час карантину Україна не буде обмежувати експорт зернових культур, соняшникової олії, м'яса птиці та інших ключових експортних позицій. В "Української Зернової Асоціації" підкреслюють, що наслідки обмеження експорту зерна на період загальнонаціонального карантину були б катастрофічними для аграрного сектора України.