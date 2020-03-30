Які зміни очікуються в державному бюджеті України

Доопрацьований державний бюджет України на 2020 рік передбачає низку змін, зокрема, на боротьбу з коронавірусом виділяється понад 97 млрд грн, та вводиться граничне обмеження по зарплатам топ-чиновників.
Про це у Telegram написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"У доопрацьованому проекті ми врахували пропозиції народних депутатів на засіданні з головами фракцій та груп. Серед них: було вирішено ввести граничне обмеження для нарахувань топчиновників і членів наглядових рад на рівні 10 мінімальних зарплат на період карантину, переглянуто фінансування Національного суспільного телебачення України", — написав Шмигаль.
Окрім того, передбачаються наступні зміни:
"Загалом проєкт зазнав чимало змін, що свідчить про злагоджені дії влади. Фонд боротьби з COVID-19 на цьому етапі становить 97,05 млрд грн. Проте ми перебуваємо в режимі безперервної комунікації з нашими міжнародними партнерами та фінансовими організаціями, за рахунок підтримки яких плануємо збільшити Фонд. Відзначу, що розпоряджатися коштами Фонду Кабмін буде спільно з комітетом ВР з питань бюджету", — додав Шмигаль.