Кабмін завершив попередню роботу над змінами до Держбюджету України

Кабінет міністрів закінчив попередню роботу над змінами до Держбюджету України, у ньому зберегли видатки на інфраструктуру і розвиток, культуру та освіту. Про це у Telegram-каналі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Закінчили попередню роботу над змінами до Держбюджету. Це був складний процес, але саме цього вимагають складні часи. Що маємо у підсумку: незважаючи ні на що, видатки на інфраструктуру і розвиток, культуру й освіту — збережені", - написав прем’єр.
З його слів, видатки Стабілізаційного фонду, про який багато говорили останніми днями, будуть спрямовані на людей.
А саме:
Він пообіцяв поінформувати про деталі після затвердження проекту змін до бюджету Кабінетом Міністрів.
Нагадаємо, Кабмін вирішив направити до Верховної Ради України низку змін до державного бюджету 2020 року, серед яких - зменшення доходу держбюджету на 115 млрд грн та збільшення видатків на 96 млрд грн.