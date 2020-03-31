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Вівторок, 31.03.2020
Що означають зміни до державного бюджету: пояснення Мінфіну
Що означають зміни до державного бюджету: пояснення Мінфіну
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Що означають зміни до державного бюджету: пояснення Мінфіну

Що означають зміни до державного бюджету: пояснення Мінфіну
18:46 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новини Бізнесу:Згідно з заявою Мінфіну, зміни до бюджету - це не скорочення, а перерозподіл.

Зміни до Державного бюджету України на 2020 рік є не секвестром кошторису, а переорієнтацією ресурсів на фінансування протидії пандемії коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів на запит Укрінформу від 26 березня, стосовно того, що Міністерство фінансів готує секвестр державного бюджету (скорочення видатків).

"Повідомляємо, що 29 березня уряд схвалив проєкт закону про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік, яким передбачено збільшення видаткової частини і зменшення дохідної частини бюджету. Це не секвестр кошторису, а переорієнтація бюджетних ресурсів на фінансування протидії пандемії коронавірусу", - зазначили у Мінфіні.

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У міністерстві підкреслили, що підготовлений Кабміном проєкт закону враховував такі фактори, як очікування МВФ світової економічної кризи та невідповідність сьогоденню макроекономічних показників, які закладались у жовтні 2019 року при затвердженні бюджету 2020 року.

Під час роботи над змінами до держбюджету було враховано актуальний макроекономічний прогноз, який надало Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

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Бюджет-2020, Україна, Мінфін, Держбюджет-2020.
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