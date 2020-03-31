Марченко позначив пріорітетні задачі нової посади

Новини України:Новий глава Міністерства фінансів зосередиться на податковій та митниці

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що ефективна робота податкового та митного блоків важлива для наповнення бюджету.

Про це урядовець сказав під час свого представлення колективу Мінфіну, повідомляє пресслужба міністерства.

"Ефективна робота податкового та митного блоків важлива, як ніколи. Ключовим критерієм оцінки цієї ефективності буде наповнення бюджету", – сказав новий міністр.

Також він зауважив, що податкова політика має бути раціональною та прагматичною, спрямованою на захист та розвиток економіки України. І для цього потрібно думати про нові режими стимулювання бізнесу.

Марченко також наголосив на необхідності виконання державою своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами. При цьому він вважає, що в перемовинах передовсім важливо захищати інтереси України та її громадян.