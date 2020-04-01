Кому та на скільки підвищили пенсії

Новини Бізнесу:Згідно з рішенням Кабміну, в травні цього року буде проведена індексація пенсій для 10 млн українських пенсіонерів.

Кабінет міністрів України прийняв рішення про підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду. Зокрема, рішення включає запровадження з квітня 2020 року щомісячної виплати в розмірі до 500 грн пенсіонерам старше 80 років, у яких розмір пенсії не перевищує 9205 грн.

«При цьому ми встановлюємо для таких пенсіонерів зі страховим стажем для жінок 20 років, а для чоловіків 25 років, що не може бути пенсійна виплата менш як 2600 грн. Тому що зараз така виплата 2000 грн. Тому ми пропонуємо провести такий перерахунок, і таку компенсацію отримають 1,5 млн пенсіонерів», - сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Міністр підкреслила, що пенсіонери старше 80 років отримають таку виплату на додаток до вже наявних у них надбавок учасників бойових дій, учасників війни, дітей війни тощо. Також рішення уряду передбачає проведення в травні 2020 року індексації пенсій на 11% для 7 млн пенсіонерів.

«У травні провести індексацію пенсій на 11%. Але ми знаємо, що не всіх пенсіонерів торкнеться така індексація, і ми порахували, що 7 млн пенсіонерів отримають близько 260 грн. Тому ми пропонуємо тим пенсіонерам, які не будуть охоплені такою повномасштабною індексацією, і в яких є стаж роботи 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, також для них підвищити мінімальну пенсійну виплату до 2100 грн», - зазначила Лазебна.

Міністр підкреслила, що, з урахуванням збільшення пенсійних виплат, таке підвищення охопить понад 8,5 млн пенсіонерів. Також, згідно з прийнятою постановою, у квітні проведуть виплату одноразової допомоги в розмірі 1 тис. грн для 10 млн пенсіонерів, які отримують станом на 1 квітня 2020 року пенсію менш як 5 тис. грн.

«Крім того, цю виплату отримають близько 600 тис. осіб, які отримують соціальну допомогу, а це діти з інвалідністю, особи з інвалідністю з дитинства, особи, які не мають права на пенсію, а також одержувачі тимчасової державної соціальної допомоги для людей, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсійну виплату. Вони також отримають гарантовано по 1 тис. грн», - сказала Лазебна.

Міністр зазначила, що виплати будуть проведені після внесення змін до бюджету і затвердження необхідних фінансових документів.

«Якщо це все станеться, то вже з 14 квітня Пенсійний фонд нарахує всі ці виплати, і люди отримають по 1 тис. грн», - сказала Лазебна.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українські громадяни, в яких розмір пенсії становить менш як 5 тис. грн, повинні отримати доплату в розмірі 1 тис. грн.