Україна очікує фінансову підтримку від країн G7 для подолання коронавірусу

Міністерство фінансів України очікує отримати до кінця року фінансову підтримку від країн Великої сімки, зокрема, від США, Франції, Німеччини на боротьбу з COVID-19.
Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Вчора була зустріч з послами G7 і ми обговорюємо питання додаткових фінансових ресурсів для бюджетної підтримки. Йде мова про те, що країни світу мають можливість нам допомогти. Ми сподіваємося, що будуть звернення до Мінфіну. Є надія, що ми до кінця року також отримаємо підтримку від таких країн як США, Канада, Франція, Німеччина", - сказав Марченко.
Нагадаємо, Світовий банк надає 486 млн доларів країнам Європи та Центральної Азії для подолання економічних наслідків COVID-19. Загалом 25 країн отримають близько 2 млрд доларів.