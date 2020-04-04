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Світові ціни на продовольство різко йдуть на спад через пандемію коронавірусу

Світові ціни на продовольство різко йдуть на спад через пандемію коронавірусу
15:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:Індекс цін FAO на зернові культури у березні знизився на 1,9% порівняно з лютим та практично повернувся на рівень березня 2019 року.

Світові ціни на продовольство різко знижуються внаслідок скорочення попиту, пов'язаного з наслідками пандемії COVID-19, зазначають у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (FAO). Про це повідомляється на сайті організації.

"Послаблення попиту та падіння цін на нафту через глобальну пандемію знижують міжнародні ціни на основні продовольчі товари", - йдеться у повідомленні.

Середнє значення Індексу продовольчих цін FAO, котра відстежує помісячні зміни міжнародних цін на основні види продовольства, становило у березні 172, 2 пункти, що на 4,3 пункти нижче, ніж було у лютому.

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"Зниження цін переважно обумовлюється тенденціями попиту, а не пропозиції. На тенденції попиту впливають все більш кепські економічні перспективи", - сказав старший економіст FAO Абдолреза Аббассіан.ж

Найбільше падіння відзначається для індексу цін на цукор, що знизився на 19,1%. Серед причин - зниження попиту на споживання поза домом, що пов'язано з заходами щодо самоізоляції, а також зменшення попиту з боку виробників етилового спирту у зв'язку з різким падінням цін на сиру нафту.

Як повідомлялося, у світі наразі зафіксовано 1 118 562 випадки COVID-19, з них 59 226 летальних, 229 274 людини одужали.

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Экономика, Пандемия, Продукті, Ціни, Коронавірус, Продовольчі товари.
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