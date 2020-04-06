НБУ: За два тижні карантину кількість вакансій в Україні скоротилася на 34%

Новини Бізнесу:За даними НБУ, кількість нових резюме після зниження в перший тиждень карантину (вірогідно через рекомендації самоізолюватися) надалі практично не змінювалася.

За два тижні карантину кількість вакансій на українському ринку праці скоротилася на 34%. Про це повідомляє Національний банк України у своєму Економічному огляді тижня.

Як зазначається в огляді, протягом ІІ тижня карантину кількість нових вакансій продовжувала знижуватися, хоча й меншими темпами, ніж у І. "За два тижні вони зменшилися на 34%, відображаючи погіршені очікування підприємців щодо майбутніх доходів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається в огляді, практично в усіх видах діяльності зріс показник навантаження (відношення кількості резюме до кількості вакансій) за винятком роздрібної торгівлі та фінансів.

Водночас, за даними Нацбанку, більшість підприємств очікує зниження товарообігу/обсягу виробництва, однак поки не налаштовані на звільнення працівників.

Як повідомлялося, в Україні 11 березня 2020 року було запроваджено загальнодержавний карантин до 3 квітня 2020 року через епідемію коронавірусу. 25 березня Кабмін посилив карантинні заходи та запровадив режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.