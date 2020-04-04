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У комітеті Ради запевняють, що продовольчій безпеці нічого не загрожує

У комітеті Ради запевняють, що продовольчій безпеці нічого не загрожує
20:07 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Наразі немає підстав для заборони експорту зернових з України.

Продовольчій безпеці країни ніщо не загрожує. Про це заявив голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, повідомляє пресслужба партії "Слуга народу" у Facebook.

"Продовольчій безпеці України ніщо не загрожує. А підстав для заборони експорту зернових немає", - заявив Сольський.

За його словами, про це свідчать дані моніторингу аграрних ринків країни.

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Відтак Україна виробляє 28,3 мільйона тонн, споживає близько 8 мільйонів. Станом на 1 квітня 2020 року Україна експортувала 17,7 мільйона тонн пшениці. "Тому до кінця червня в нашому запасі близько 2,5 мільйона тонн пшениці для експорту", - зазначив Сольський.

Що ж до інших зернових культур, то на внутрішньому ринку станом на 1 квітня доступно 8,5 мільйона тонн кукурудзи при потребі у внутрішньому споживанні до кінця поточного маркетингового року 1,8 мільйона та необхідності в перехідних залишках 1 мільйону тонн. Наразі 5,7 мільйона тонн доступно для експорту протягом квітня-червня 2020 року.

Те ж саме – з ячменем: для експорту в квітні-червні доступно 0,7 мільйона тонн.

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«Україна не лише повністю забезпечує власні потреби в усіх соціально значущих продуктах харчування, а й є одним із провідних світових експортерів пшениці, кукурудзи, ячменю, сої», – підкреслив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський на традиційній селекторній нараді щодо боротьби з поширенням коронавірусу заявив, що в Україні не буде нестачі продуктів харчування, тож поки потреби в додаткових обмеженнях їх експорту немає.

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Экспорт, Верховна Рада, Продукті, Коронавірус.
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