Алкоголь, фрукти та овочі здорожчають через пандемію COVID-19

Новини Бізнесу:Ціни на імпортні продукти найближчим часом можуть зрости.

Через девальвацію гривні, що відбулася на тлі епідемії коронавірусу в світі та Україні. Про це повідомляє пресслужба "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ), передає УНН.

"Внаслідок девальвації вітчизняної валюти ціни на імпортну агропродукцію найближчим часом, ймовірно, можуть вирости та втратити конкурентоспроможність на українському ринку", - йдеться у повідомленні.

За даними УКАБ, повністю залежить від імпорту наявність на внутрішньому ринку цитрусових і бананів - цієї продукції минулого року Україна закупила 358 тисяч тонн і 281 тисячу тонн відповідно.

Крім того, 96% всієї замороженої риби на українському ринку імпортного походження - у 2019 році до країни завезли 285 тисяч тонн цієї продукції. За підсумками минулого року Україна закупила за кордоном 83% замінників тютюну (60,6 тисячі тонн), 79% тютюнової сировини (45 тисяч тонн), 80% спирту етилового (66 тисяч тонн), 39% вина (58 тисяч тонн), 27% шоколаду (33,6 тисячі тонн).

Також на ринку України імпортне походження мають 83% насіння соняшнику і 2% кормів для тварин.

Експерти УКАБ прогнозують, що споживачі почнуть шукати більш прийнятні за ціною альтернативи, що дасть перспективи вітчизняним виробникам насіння, вина, фруктів, овочів та інших продуктів.