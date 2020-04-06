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Продукти "борщового набору" здорожчає
13:52 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини Бізнесу:Овочі борщового набору в Україні минулого тижня подорожчали на 2%.

Тижнем раніше ціни на цю групу товарів зросли на 8,6%, двома тижнями раніше – на 0,2%.

Овочі борщового набору в Україні минулого тижня - з 27 березня по 2 квітня – у порівнянні з попереднім тижнем подорожчали на 2%.

Як йдеться в економічному огляді тижня, опублікованому на сайті Національного банку України, тижнем раніше ціни на цю групу товарів зросли на 8,6%, двома тижнями раніше - на 0,2%.

Крім овочів борщового набору, минулого тижня подорожчала гречка - на 9,1%, лимони - на 31,8%, апельсини - на 10,7%. У НБУ пояснили, що зростання цін на окремі товари відбивало як підвищений попит, так і звуження пропозиції.

Зокрема, зростання цін на м'ясо і овочі борщового набору можна пояснити закриттям ринків і відсутністю міжміського сполучення. Що стосується подорожчання своєрідних «індикаторів» кризи - гречки і туалетного паперу, а також часнику, цибулі та лимонів, то ажіотажний попит на них спостерігався і під час свинячого грипу 2009 року. Крім того, вчинила свій вплив і девальвація гривні, оскільки лимони і часник переважно імпортуються в Україну.

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Нагадаємо, що споживча інфляція в Україні в лютому 2020 року в річному вимірі – у порівнянні з лютим 2019 року – становила 2,4%, сповільнившись з 3,2% у січні. На початку квітня в НБУ заявили, що наразі не бачать ризиків для істотного прискорення інфляції, оскільки подорожчання деяких товарів обумовлено впливом психологічних факторів.

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Экономика, Овочи, Україна, Ціни, Здорожчання.
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