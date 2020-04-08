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У супермаркетах молоко подорожчало майже на 5%

У супермаркетах молоко подорожчало майже на 5%
11:01 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:Середня ціна на питні йогурти на кінець березня 2020 року становила 61,64 грн/кг.

Ціни на молоко у великих торговельних мережах України, станом на кінець березня 2020 року, зросли на 4,7% % порівняно із попереднім роком.Про це повідомила пресслужба Асоціації виробників молока (АВМ).

«Згідно власного моніторингу цін на молочну продукцію у найбільших торгівельних мережах, Асоціація виробників молока констатує факт подорожчання молочної продукції на полицях магазинів. Середня ціна на молоко питне 2,5% жирності у березні склала 28,45 грн/кг, що на 4,7% вище, ніж у березні минулого року, а за перший квартал нового року вона зросла на 1%, порівняно з цінами на кінець минулого року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з кінця березня 2019 року по кінець березня 2020 року подорожчали також молочні продукти. Масло вершкове на кінець березня 2020 року в супермаркетах в середньому продавалося по 225,39 грн/кг, на 8,7% дорожче, ніж у березні минулого року та на 1,5% дорожче, ніж у грудні 2019 року. Сир «Російський» в кінці березня 2020 року коштував в середньому 223,62 грн/кг, що на 8,6% вище за ціни наприкінці березня минулого року та на 3% більше, ніж на кінець минулого року. Сир кисломолочний продавався у великих торговельних мережах в середньому по 137,8 грн/кг, майже на 7% дорожче, ніж роком раніше, та на 1,4% більше, ніж у грудні минулого року. Сметана жирністю 15% також на кінець минулого місяця коштувала 72,02 грн/кг, (подорожчала за рік на 7%, за перший квартал 2020 року – на 0,4%).

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Найменше зростала ціна на йогурти питні – на 0,9% з березня 2019 року по березень 2020 року, а у порівнянні із груднем 2019 року вона навіть зменшилась на 1,5%. Середня ціна на питні йогурти на кінець березня 2020 року становила 61,64 грн/кг.

За інформацією АВМ, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Кабінет міністрів демонструють позитивні наміри та готовність підтримати ініціативу від Асоціації виробників молока щодо зниження ставки ПДВ на молочні продукти. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, стверджують в АВМ, на нараді з аграрними асоціаціями 02 квітня пообіцяв підтримати просування таких ініціатив.

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Экономика, Молоко, Супермаркет, Минэкономики, Ціни.
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