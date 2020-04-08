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Комунальні послуги відтепер громадяни оплачуватимуть через "Укрпошту"

Комунальні послуги відтепер громадяни оплачуватимуть через "Укрпошту"
15:57 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини Бізнесу:«Укрпошта» забезпечить громадянам можливість сплачувати за комунальні послуги безпосередньо листоноші, який приносить пенсію.

Кабінет міністрів України підтримав постанову Міністерства соціальної політики про надання банками і національним оператором поштового зв'язку "Укрпошта" інструментів для дистанційної оплати комунальних послуг пенсіонерами та іншими одержувачами державної соціальної допомоги.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду з подальшим доопрацюванням окремих положень даної постанови протягом двох днів.

За словами присутньої на засіданні міністра соціальної політики Марини Лазебної, проект постанови розроблено з метою надання допомоги пенсіонерам і тим одержувачам соціальних виплат, які сьогодні не мають можливості сплатити за послуги ЖКГ.

"Ми хочемо їм запропонувати інструмент для дистанційної оплати і задовольнити їхні побутові потреби в умовах карантину. Що ми пропонуємо: ми впроваджуємо за підтримки українських банків й "Укрпошти" експериментальний проект, яким пропонуємо інструменти для здійснення дистанційної оплати послуг ЖКГ, не виходячи з дому. Кожен, хто отримує пенсію або соціальні виплати, буде поінформований про можливість сплатити за комунальні послуги через банківські установи або "Укрпошту"", - сказала Лазебна.

Міністр також наголосила, що "Укрпошта", крім того, забезпечить громадянам можливість сплачувати за комунальні послуги або безпосередньо листоноші, який приносить додому пенсію або соціальну допомогу, або замовивши таку послугу через телефони гарячої лінії "Укрпошти".

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"Крім того, ми хочемо, щоб "Укрпошта" доставляла пенсії і соціальну допомогу тим одержувачам, які раніше отримували їх у відділеннях, додому або на банківські карти тим, у кого вони є, через грошовий переказ. Тобто ми розширюємо перелік соціальних послуг", - зазначила Лазебна. Також вона повідомила, що в даній постанові уряд рекомендує банкам запровадити можливості для зняття готівки з банківських карт у торгових мережах через платіжні термінали для одержувачів пенсій та грошової допомоги.

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Укрпошта, Україна, Громадяни, Комунальні послуги.
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