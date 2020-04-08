Як впаде економіка в Україні та як її рятуватимуть

Новини Бізнесу:Міністр економіки прогнозує, що ВВП України у 2020 році скоротиться на 4,8%, а безробіття зросте до 9,4%. Уряд розробляє програми підтримки економіки.

Кабінет міністрів прогнозує, що за підсумками 2020 року падіння української економіки становитиме 4,8%, а безробіття зросте до 9,4%. Про це під час брифінгу заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

"Як ми бачимо у цьому році, зниження економіки становитиме 4,8% до ВВП. У тому числі йде зростання безробіття.

Безробіття буде як тимчасовим, так і постійним, виходячи з тих реалій, які зараз складаються. Ми прогнозуємо зростання безробіття у цьому році до 9,4%", - сказав він.

За словами Петрашка, першочерговими завданнями для уряду сьогодні є збереження максимальної кількості робочих місць, підтримка тих українців, які вже втратили роботу, а також забезпечення відновлення економіки після закінчення пандемії коронавірусу.

Він повідомив, що на сьогодні вже зареєстровано 364 тисячі безробітних, що на 13% більше, ніж у 2019 році. Міністр додав, що уряд розширює програму допомоги безробітним і спрощує доступ до неї. Також розробляється варіант розширення програми пільгового кредитування бізнесу "5-7-9", готується ширша програма допомоги промисловості.

Крім того, в держбюджеті збережена підтримка аграріям, а за рахунок державного оборонного замовлення планується підтримувати високотехнологічні галузі. Що стосується середньострокових планів, то Кабмін готує для цього програму змін держзакупівель.

"Щоб українські виробники й іноземні підприємства, які виробляють свою продукцію на території України, отримали більший доступ до цього державного замовлення, що відповідає кращій практиці в Євросоюзі й в США", - сказав Петрашко.

Зростання реального ВВП України у четвертому кварталі 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року становило 1,5%, сповільнившись з 4,1% в аналогічному вимірі кварталом раніше. За даними Мінекономіки, у січні-лютому 2020 року падіння ВВП становило 0,2%. У міністерстві очікують, що коронавірус і заходи з боротьби з ним спричинять серйозні наслідки для вітчизняної економіки, особливо в першому півріччі.