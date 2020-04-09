Уряд України пообіцяв продовжити соціальні виплати

Новини Бізнесу:Карантин, оголошений в Україні у зв’язку із активним поширенням коронавірусу, наклав неабиякий відбиток на доходи громадян.

На тлі цього українці задаються питанням, що буде з соціальними виплатами під час карантину.

В уряді обіцяють, що всі соціальні виплати будуть подовжені автоматично. Так, Кабінет міністрів прийняв рішення автоматично продовжити соціальні виплати, які були призначені до введення в країні карантину.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 8 квітня заявив, що також будуть подовжені і терміни для тих, хто тільки збирається звернутися за допомогою. На час карантину відповідні терміни збільшили ще на один місяць.

За даними Кабміну, виплати соціальної допомоги, які були призначені раніше, будуть продовжені на період карантину та 30 днів після цього автоматично. Крім того, у тих, хто отримував допомогу і пропустив відповідну перевірку, виплати під час карантину забирати не стануть.

Також, за даними Кабміну, з 10 квітня в Україні вводиться інформаційна платформа “Допомога поруч”, яка спрямована на надання підтримки та соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та іншим незахищеним категоріям громадян.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді України розповіли, як пенсіонерам отримати обіцяну “коронавірусну” тисячу гривень.