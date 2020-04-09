Скачать
Четвер, 09.04.2020
Мапу порушень самоізоляції створило Мінцифри
Мапу порушень самоізоляції створило Мінцифри
Підсумки брифінгу МОЗ з протидії поширення COVID-19 (Відео)
Підсумки брифінгу МОЗ з протидії поширення COVID-19 (Відео)
Стала відома дата проведення чемпіонату світу з легкої атлетики
Стала відома дата проведення чемпіонату світу з легкої атлетики
Рецепт дня: шарлотка з яблуками
Рецепт дня: шарлотка з яблуками

Уряд України пообіцяв продовжити соціальні виплати

Уряд України пообіцяв продовжити соціальні виплати
13:26 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: unsplash

Новини Бізнесу:Карантин, оголошений в Україні у зв’язку із активним поширенням коронавірусу, наклав неабиякий відбиток на доходи громадян.

На тлі цього українці задаються питанням, що буде з соціальними виплатами під час карантину.

В уряді обіцяють, що всі соціальні виплати будуть подовжені автоматично. Так, Кабінет міністрів прийняв рішення автоматично продовжити соціальні виплати, які були призначені до введення в країні карантину.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 8 квітня заявив, що також будуть подовжені і терміни для тих, хто тільки збирається звернутися за допомогою. На час карантину відповідні терміни збільшили ще на один місяць.

За даними Кабміну, виплати соціальної допомоги, які були призначені раніше, будуть продовжені на період карантину та 30 днів після цього автоматично. Крім того, у тих, хто отримував допомогу і пропустив відповідну перевірку, виплати під час карантину забирати не стануть.

Підсумки брифінгу МОЗ з протидії поширення COVID-19 (Відео)

Також, за даними Кабміну, з 10 квітня в Україні вводиться інформаційна платформа “Допомога поруч”, яка спрямована на надання підтримки та соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та іншим незахищеним категоріям громадян.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді України розповіли, як пенсіонерам отримати обіцяну “коронавірусну” тисячу гривень.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Экономика, Гроші, Україна, Уряд, Громадяни, Соціальні виплати.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чому в Україні на коронавірус хворіє більше молодь
02 Легкоатлет Донато Сабіа помер від коронавірусної хвороби
03 Користь планки, яку виконуєш кожний день
04 Через пандемію в Україні впали ціни на нерухомість
05 Через пандемію Італійський Vogue вийде з чисто білою обкладинкою
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Сина президента Сербії госпіталізовано з коронавірусом
Сина президента Сербії госпіталізовано з коронавірусом
Іспанія досягла піку заражень на Covid-19
Іспанія досягла піку заражень на Covid-19
Дизайни нігтів, які вийшли з моди у 2020 році
Дизайни нігтів, які вийшли з моди у 2020 році
9 квітня 2020 - прикмети, іменинники, церковний календар
9 квітня 2020 - прикмети, іменинники, церковний календар
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся