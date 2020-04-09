Підсумки брифінгу МОЗ з протидії поширення COVID-19 (Відео)

Новини України:9 квітня відбувся онлайн брифінг щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Результати брифінгу МОЗ за 9 квітня:

- В Україні за минулу добу зафіксовано 8 нових випадків захворювання на COVID-19 серед дітей.

- До закладів охорони здоров'я із захворюванням на коронавірус госпіталізована 91 особа.

- За добу померло 5 осіб.

- За добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 у Києві, Чернівецькій, Львівській та Кіровоградській областях.

- Загалом найбільше випадків COVID-19 зареєстровано в місті Києві (300), Чернівецькій області (302), Івано-Франківській області (218) та Тернопільській області (169).

- Всього зареєстрованих випадків COVID-19 в Україні серед осіб від 30 років - 82% від усіх хворих.

- У статево-віковій структурі серед померлих переважали жінки (54%) від 50 років.

- Померлі від COVID-19 мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень.

- Наразі лабораторні дослідження на COVID-19 проводять у 37 державних лабораторіях та у двох приватних.

- Кількість підозр не дорівнює кількості досліджень. Досліджують осіб, у яких встановлено підозру, контактних та для тих, хто одужав, для зняття діагнозу.

- Протягом доби було досліджено 2396 зразків. Загалом з початку проведення тестувань досліджено 20608 зразків.