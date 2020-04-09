9 квітня 2020 - прикмети, іменинники, церковний календар

Новини України:9 квітня – 99-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 266 днів.

У цей день світ відзначає Міжнародний день топ-менеджера, День фінської мови, Всесвітній день конкані День народження "звеселяючого газу".

У США святкують День китайського мигдалевого печива, День Вінстона Черчілля, День колишніх в'язнів війни, в Данії - Річниця окупації, на Філіппінах - День доблесті, у Тунісі - День пам'яті мучеників, у Грузії - День національної єдності, у Британії - День вуха Дженкінса, в Канаді - День битви на хребті Вими, в Болівії - День Конституції.

Пам'ятні дати 9 квітня, річниці та події

У 1667 році у Парижі пройшла перша у світі публічна виставка мистецтв.

У 1682 році французький дослідник Робер де Ла Саль проголосив дельту річки Міссісіпі володінням короля Франції Людовіка XIV, на честь якого і названа Луїзіана.

В 1747 році в Лондоні за обвинуваченням у державній зраді страчений Саймон Фрейзер, 11-й лорд Ловат. Він став останньою людиною в Англії, засудженим судом до обезголовлення.

У 1799 році англійський хімік Гемфрі Деві виявив анестезуючі властивості "звеселяючого газу" (оксид азоту).

У 1866 році у США запрацював закон про громадянські права, який надав всім жителям країни рівні права (виключаючи індіанців, які живуть в резерваціях або на незаселених територіях).

У 1963 році Уїнстон Черчилль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США.

У 1966 році Ватикан скасував Індекс заборонених книг, що проіснував більше чотирьох століть.

У 1970 році Пол Маккартні заявив, що більше не буде співпрацювати з Джоном Ленноном, поклавши кінець існуванню "Бітлз" як групи.

У 1989 році американець Дуглас Енгельбарт був удостоєний почесного призу Массачусетського технологічного інституту (500 тисяч доларів) за винахід комп'ютерної миші. Воно було зроблено у 1968 році.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 9 квітня вшановує пам'ять святої Матрони. А ще цей день називали - Мотрона Полурепниця.

Селяни в цей день перебирали ріпу, щоб відібрати дрібні коренеплоди на насіння, а великі - перекласти для кращого збереження соломою. Готували ще з ріпи різні страви, які з'їдалися за сімейним столом.

Свята Матрона вважається заступницею добропорядних і старанних господинь. Щоб у хаті все було добре, а робота кипіла, обов'язково жінки йшли в храм і ставили святий свічку. У цей день можна використовувати весняну талу воду для лікування захворювань і зняття пристріту.

Що сьогодні не можна робити

Не можна сваритися – довго не помиріться. Прикмети на 9 квітня Здавна існують погодні прикмети на цей день: - іній і туман вранці – рік буде врожайним; - сильно цвірінькають птахи - наступний день буде ясним.

9 квітня іменини Іменини у Єфрема, Феодосія, Івана, Олександра і Павла.