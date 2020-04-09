МОЗ повідомляє: кількість зареєстрованих осіб з COVID-19 зросла на 224 випадки

Новини України:В Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 .

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область - 102 випадки;

Волинська область - 38 випадків;

Дніпропетровська область - 41 випадок;

Донецька область - 11 випадків;

Житомирська область - 31 випадок;

Закарпатська область - 51 випадок;

Запорізька область - 47 випадків;

Івано-Франківська область - 218 випадків;

Кіровоградська область - 78 випадків;

м. Київ - 300 випадків;

Київська область - 130 випадків;

Львівська область - 61 випадок;

Луганська область - 3 випадки;

Одеська область - 43 випадки;

Полтавська область - 19 випадків;

Рівненська область - 64 випадки;

Сумська область - 56 випадків;

Тернопільська область - 169 випадків;

Харківська область - 5 випадків;

Херсонська область - 18 випадків;

Хмельницька область - 16 випадків;

Чернівецька область - 302 випадки;

Черкаська область - 80 випадків;

Чернігівська область - 9 випадків.





Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 квітня 2020 року до Центру надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення про підозру на COVID-19.