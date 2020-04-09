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Четвер, 09.04.2020
МОЗ повідомляє: кількість зареєстрованих осіб з COVID-19 зросла на 224 випадки
МОЗ повідомляє: кількість зареєстрованих осіб з COVID-19 зросла на 224 випадки
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МОЗ повідомляє: кількість зареєстрованих осіб з COVID-19 зросла на 224 випадки

МОЗ повідомляє: кількість зареєстрованих осіб з COVID-19 зросла на 224 випадки
09:40 Сьогодні Телеграф Telegram-канал МОЗ Фото: Twitter

Новини України:В Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 .

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 102 випадки;
Волинська область - 38 випадків;
Дніпропетровська область - 41 випадок;
Донецька область - 11 випадків;
Житомирська область - 31 випадок;
Закарпатська область - 51 випадок;
Запорізька область - 47 випадків;
Івано-Франківська область - 218 випадків;
Кіровоградська область - 78 випадків;
м. Київ - 300 випадків;
Київська область - 130 випадків;
Львівська область - 61 випадок;
Луганська область - 3 випадки;
Одеська область - 43 випадки;
Полтавська область - 19 випадків;
Рівненська область - 64 випадки;
Сумська область - 56 випадків;
Тернопільська область - 169 випадків;
Харківська область - 5 випадків;
Херсонська область - 18 випадків;
Хмельницька область - 16 випадків;
Чернівецька область - 302 випадки;
Черкаська область - 80 випадків;
Чернігівська область - 9 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Під час карантину кількість розбоїв в Україні зменшилася на 35%

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 квітня 2020 року до Центру надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення про підозру на COVID-19.

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МОЗ, Статистика, Україна, Суспільство, Регіони, Covid-19, Інфіковані.
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