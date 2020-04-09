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Під час карантину кількість розбоїв в Україні зменшилася на 35%

Під час карантину кількість розбоїв в Україні зменшилася на 35%
09:11 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:У період карантину в Україні кількість розбоїв зменшилася в середньому на 35 відсотків.

Такі дані оприлюднив начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе, повідомляє пресслужба МВС.

"У період з 11 березня по 4 квітня минулого року в цілому по країні було скоєно 25988 крадіжок. За аналогічний період цього року їх 16926. На 34,9% менше. Грабунків було скоєно торік 815, в цьому - 543. Тобто, їх кількість зменшилася на 33,4%.

За розбоїв ситуація виглядає так: минулоріч - 149, цьогоріч - 97, бачимо теж є зниження на 34,9%", - прозвітував посадовець.

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За його словами, статистика крадіжок, грабежів і розбоїв свідчить, що у жодному регіоні немає зростання кількості цих видів злочинів, а навпаки - вона зменшується.

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Криминал, Статистика, Карантин, Нацполиция, Суспільство, Регіони, Злочинність.
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