Під час карантину кількість розбоїв в Україні зменшилася на 35%

Новини України:У період карантину в Україні кількість розбоїв зменшилася в середньому на 35 відсотків.

Такі дані оприлюднив начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе, повідомляє пресслужба МВС.

"У період з 11 березня по 4 квітня минулого року в цілому по країні було скоєно 25988 крадіжок. За аналогічний період цього року їх 16926. На 34,9% менше. Грабунків було скоєно торік 815, в цьому - 543. Тобто, їх кількість зменшилася на 33,4%.

За розбоїв ситуація виглядає так: минулоріч - 149, цьогоріч - 97, бачимо теж є зниження на 34,9%", - прозвітував посадовець.

За його словами, статистика крадіжок, грабежів і розбоїв свідчить, що у жодному регіоні немає зростання кількості цих видів злочинів, а навпаки - вона зменшується.