Магазинам будматеріалу знову заборонили працювати

Новини Бізнесу:Кабінет міністрів у середу дозволив, а в четвер вирішив знову заборонити працювати у період карантину закладам торгівлі будівельними матеріалами.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши відповідну інфографіку.

"У процесі доопрацювання прийнятих вчора змін до постанови були внесені правки. Наводимо зміни з їх урахуванням", - написав Шмигаль.

Так, відповідно до учорашньої інформації, була дозволена діяльність поштова та кур'єрська, будівельні роботи, збирання та заготівля відходів, а також було дозволена робота хімчисток та закладів торгівлі будівельними матеріалами. В оновленій інформації останній пункт зник.

Як повідомляв Укрінформ, 8 квітня уряд на своєму підтримав внесення змін до постанови про запобігання поширенню COVID-19, уточнивши перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину та категорії громадян 60 років і більше, які не підлягають самоізоляції.