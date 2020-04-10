Уряд опублікував склад Ради з питань економічного розвитку

Новини Бізнесу:Кабінет міністрів 8 квітня схвалив постанову про утворення Ради з питань економічного розвитку України.

До складу Ради з питань економічного розвитку України, очолюваної Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, увійдуть міністр економіки й сільського господарства, заступник директора Націнституту стратегічних досліджень, радник Президента й науковці. Постанова про утворення цієї Ради, її склад і положення опублікована на Урядовому порталі.

Очолив Раду глава уряду, до її складу також увійшли міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, радник Президента, директори Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи та Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук.

Крім того, до складу Ради за згодою включено старшого наукового співробітника Атлантичної ради США, професора Колумбійського університету, керуючого партнера компанії Капітал Таймс, президента Центру економічного розвитку та викладача економіки і фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи.

Уряд також затвердив положення, згідно з яким Рада з питань економічного розвитку є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету міністрів, який утворюється з метою вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері економічного розвитку, забезпечення координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо визначення механізмів реалізації державної політики з питань економічного розвитку.