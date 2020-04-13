Мінекономіки: "ніякого дефіциту хліба не буде"

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України підписало меморандум з основними учасниками зернового ринку щодо обсягів експорту пшениці. Відтак запевняють, що дефіциту хліба а Україні не буде. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
"Забезпеченість пшеницею і хлібом – важливе питання, яке турбує українців. Два тижні тому Мінекономіки підписало Меморандум з основними учасниками зернового ринку щодо граничних обсягів експорту пшениці. Станом на найнижчу точку, тобто до того, як почне надходити збіжжя з нового врожаю, у нас буде 3 млн тонн пшениці – у 2 рази більше ніж минулого року, що повністю забезпечить нам продовольчу безпеку. Тому ніякого дефіциту хліба не буде", - підкреслив очільник Мінекономіки Ігор Петрашко.
"Причини зростання цін носять, в першу чергу, сезонний характер. Адже традиційно перед Великоднем спостерігається подорожчання цін на окремі категорії продуктів. Але непередбачуваних стрибків не було і не буде. Друге - це девальвація, яка відбувається з валютою. Третя причина - це спекулятивний елемент, над подоланням якого в міністерстві вже працюють", - додав міністр.
Нагадаємо, за інформацією НБУ, спостерігається зниження цін на пшеницю та кукурудзу, але навіть у кризу попит на продукцію українського експорту збережеться.