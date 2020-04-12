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Синоптики попередили про заморозки 13-14 квітня

Синоптики попередили про заморозки 13-14 квітня
13:18 Сьогодні Телеграф gismeteo.ua Фото: pixabay.com

Новини України:Найбільше від заморозків навесні страждає недавно висаджена на грядки розсада теплолюбних овочів (томатів, перців, баклажанів) і садових квітів.

У понеділок, 13 квітня, на Лівобережжі України очікуються сильні заморозки на поверхні грунту та в повітрі, температура складе -5 ... 0 ° С (II рівень небезпеки - "помаранчевий").

Вночі у вівторок, 14 квітня, в східних областях країни будуть спостерігатися заморозки на поверхні грунту з температурою -5 ... 0 ° С (I рівень небезпеки - "жовтий").

Весняні заморозки здатні завдати плодовим культурам непоправної шкоди, навіть більший, ніж тривалі зимові морози.

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Поки рослини знаходяться в стані спокою, вони здатні впоратися з тривалими низькими температурами, але від раптових весняних заморозків гинуть молоді пагони, листя, бруньки, квіти, зав'язь.

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Погода, Заморозки, Синоптики, Весна, Україна, Регіони, Квітень.
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