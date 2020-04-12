Скачать
Неділя, 12.04.2020
Зеленський відвідав базу МВС у Бердянську
Зеленський відвідав базу МВС у Бердянську
Трамп ввів режим масштабного лиха в США
Трамп ввів режим масштабного лиха в США
Нападник ХК "Едмонтон Ойлерз" Колбі Кейв помер
Нападник ХК "Едмонтон Ойлерз" Колбі Кейв помер
З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках
З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках

Вербна неділя 2020: історія свята, прикмети, традиції

Дивіться фото (4)
Вербна неділя 2020: історія свята, прикмети, традиції
07:30 Сьогодні Телеграф

Новини України:Вербна неділя 2020 припадає на 12 квітня.

Традиційно за тиждень до Великодня в Україні відзначають Вербну неділю, або за церковною назвою – Вхід Господній в Єрусалим. Вербну неділю святкують 12 квітня, після неї розпочинається Страсний тиждень, що передує Великодню.

Вербна неділя з’явилася після в'їзду Ісуса до Єрусалима на ослі з Віфанії. Напередодні він зробив велике чудо – воскресив Лазаря, тож люди встеляли йому дорогу пальмовим гіллям, тим самим вітаючи Спасителя. У тих країнах, де пальми не ростуть – вирішили  замінити на вербові гілочки, які в народі називають "котиками".

Після того, як вербові гілочки освятяться, за традицією треба торкнутися ними одне одного промовляючи: "Не я б’ю, верба б’є. Від нині за тиждень – Великдень". Така давня традиція нагадує, що Воскресіння Христове наближається. Вхід Господній в Єрусалим відноситься до 12 найголовніших церковних свят.

Традиції на Вербну неділю

Багато народних традицій і ритуалів Вербної тижні пов'язані з вербою. Під час Входження Христа в Єрусалим жителі зустрічали його як спасителя пальмовими гілками і хвалебними вигуками "Осанна!" Але оскільки в наших широтах пальми не ростуть, цей символ замінили вербовыми пагонами, які розпускаються до цього часу.

Люди ходили за вербою в ліс ще до світанку, збирали і несли до храму на освячення. Зрізати гілки можна тільки з молодих дерев, на яких немає засохлих гілок і дупел.

У Вербну неділю під час богослужіння в церкві освячували вербні гілочки. Потім ці букетики несли додому, прикрашали ними ікони. А ще зберігали протягом року як оберіг від хвороб, навроків, пожеж, повеней та інших бід. Вербі приписувалася чудодійна цілюща сила. Прийнято було з'їдати вербні бруньки, щоб отримати здоров'я і бадьорість. У відварах з вербою купали дітей, щоб уберегти від хвороб. Також вербовыми гілочками кропили будинки і худобу від всяких бід.

Головний ритуал Вербної неділі – це удари вербовими гілками один одного і особливо дітей. Вважалося, що треба побажати один одному здоров'я і сил, а потім легенько відшмагати священної вербою – тоді піде будь-яка хвороба.

У Вербну неділю слід відійти від суєти, помолитися, подумати про життя і підготуватися до Страсної седмиці. Під час Великого посту у Вербну неділю дозволяється послаблення посту, можна їсти рибу і пити вино.

Що можна робити у Вербну неділю

1.Вербові гілки посвячені в церкві треба поставити вдома біля ікони або ж десь у кутку. Там вони мають простояти увесь рік. За церковними традиціями, вони захищають дім від злих очей та пожежі.

2.Сьогодні треба перебувати вдома у колі рідних вам людей.

3.За прикметами, якщо пересадити квіткові рослини, то вони будуть не лише чудово рости, але й залучати багатство в дім.

4.Якщо вбити у стіну кілочок з верби – це подарує людині рішучість і позбавить від страхів.

5.Дайте сьогодні милостиню хворим і немічним людям.

Що не можна робити у Вербну неділю

1.Категорично забороняється у цей день займатися важкою фізичною працею.

2.Вживати міцний алкоголь та влаштовувати гучні гуляння.

2.Напередодні Страсного тижня не рекомендується встрявати у сварки та думати про погане.

4.Їсти м’ясо, яйця та молочні продукти. Їжа на столі повинна бути скромною. Виняток становлять риба, рослинна олія та трохи кагору.

5. Не можна у Вербну неділю проводити поминальний обід.

З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках

Прикмети у Вербну неділю

– Безплідній жінці треба зранку треба зрізати гілочку верби, освятити в церкві та принести додому. Цю гілочку треба зберегти в потаємному місці. За прикметами, жінка зовсім скоро відчує радість материнства.

– Вперше навесні виганяти худобу

– Якщо у Вербну неділю тепло і сухо – влітку буде великий урожай фруктів.

– У Вербну неділю вдарив мороз – рік принесе багато пшениці.

– Якщо в цей день вітер дме сильно, то літо буде вітряним

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (4)

Все по темі:

Великдень, Вербна неділя, Исус Христос, Прикмети, Традиції, Історія Свята, Страсний тиждень, Воскресіння Христове.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках
02 Книги, які ти не помітиш як прочитав
03 Український тренер Дем'яненко залишає словацьку "Нітру"
04 Що робити, щоб не занудитися на карантині
05 Які продукти продовжать ваше життя
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На Кіровоградщині на коронавірус хворіють 43 медики
На Кіровоградщині на коронавірус хворіють 43 медики
Бойовики 8 разів обстріляли українські позиції на Сході України
Бойовики 8 разів обстріляли українські позиції на Сході України
Папа Римський Франциск звернувся до вірян з промовою в переддень Великодня
Папа Римський Франциск звернувся до вірян з промовою в переддень Великодня
Вербна неділя 2020: історія свята, прикмети, традиції
Вербна неділя 2020: історія свята, прикмети, традиції
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся