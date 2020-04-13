За рік ціни на алкоголь зросли на 12%

Новини Бізнесу:При цьому, за місяць ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,9%.

За рік (березень 2020 до березня 2019 рр.) алкогольні напої та тютюнові вироби в Україні подорожчали на 12,1%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Також, за рік в Україні досить відчутно зросли ціни на продукти харчування. Зокрема, хліб подорожчав на 7,4%, молоко – на 5,7%, сир і творог – на 5,4%, масло – на 6%.

Разом з тим, деякі продукти харчування суттєво впали в ціні. Мова про яйця – на 33,3%, та овочі – на 14,9%.

Нагадаємо, карантин спровокував "алкогольний" бум у США, Італії, Австрії та Швеції.

В Австрії навіть ввели обмеження щодо продажу спиртного в "одні руки".

Drinkaware попит на алкоголь пояснює тим, що у такий спосіб люди знімають стрес в умовах ізоляції.

Як писав УНН, Koktebel увійшов у ТОП-3 найпопулярніших брендів коньяку серед українців.