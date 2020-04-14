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Вівторок, 14.04.2020
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Україна і Франція почали співпрацювати в реалізації інфраструктурних проектів

Україна і Франція почали співпрацювати в реалізації інфраструктурних проектів
14:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Урядовий портал

Новини Бізнесу:Йдеться про великі інфраструктурні проєкти та проєкти з відновлення Донбасу, зокрема про будівництво заводу з очищення води в Маріуполі.

Прем’єр-міністр України Дмитро Шмигаль провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном, під час якої було домовлено про співпрацю за двома великими стратегічними напрямками. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається, очільник українського уряду подякував французькому дипломату за допомогу у поверненні громадян України після закриття кордонів.

«Вдячний Франції за допомогу у поверненні громадян України. Також сподіваюсь, що Франція не буде вживати якихось заходів до українців, які не зможуть залишити країну з об’єктивних причин», – сказав Шмигаль.

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Крім того, сторони домовились про співпрацю за двома великими стратегічними напрямками.

«Українська сторона буде максимально сприяти та виконає всі умови, необхідні для реалізації цього проєкту», – зазначив Шмигаль.

Інший проєкт стосується виробництва локомотивів. В межах цієї програми саме українські підприємства можуть стати частиною великого виробничого ланцюга.

«Вдячний владі Франції, яка розробила і буде фінансувати цей проєкт. За цей жест політичної та економічної підтримки», – сказав Прем’єр-міністр України.

Зазначається, що одним з аспектів цієї програми може стати виділення Францією 100 млн євро на модернізацію залізничних ділянок, рухомого складу тощо.

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Прем'єр-міністр України та посол Франції також обговорили співпрацю в енергетичній галузі.

Під час зустрічі було домовлено про проведення найближчим часом онлайн-засідання для обговорення реалізації цих ініціатив.

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Франция, Экономика, Україна, Шмигаль, Співпраця.
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