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МВФ прогнозує падіння ВВП України до "мінус" 7,7% через коронавірус

МВФ прогнозує падіння ВВП України до "мінус" 7,7% через коронавірус
16:07 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Водночас очікується, що в 2021 році економіка України стабілізується й реальний ВВП досягне позначки 3,6%.

Міжнародний валютний фонд очікує серйозного падіння рівня економічного зростання в Україні через коронавірус – до "мінус" 7,7% за підсумками 2020 року. Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок доповіді "Перспективи світової економіки".

Так, за прогнозами МВФ, представленими в таблиці щодо європейських економік, реальний ВВП України наприкінці нинішнього року прогнозується на рівні мінус 7,7%. За підсумками 2019 року, цей показник був позитивним і становив 3,2%.

Як зазначається у доповіді МВФ, країни з ринками, що формуються та розвиваються, до яких належить Україна, "постають перед кризою у сфері охорони здоров'я (через пандемію COVID-19), серйозним шоком для попиту на зовнішніх ринках, різким погіршенням глобальних фінансових умов і падінням цін на сировину".

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За іншими даними прогнозу МВФ щодо України, індекс споживчих цін опуститься з позначки 7,9 за результатами минулого року до 4,5 – за підсумками нинішнього, та підніметься до 7,2 в 2021 році. Баланс поточних рахунків залишатиметься негативним, на рівні мінус 2,0 у 2020 році та мінус 2,4 в 2021-му. Рівень безробіття в Україні, як прогнозує МВФ, збільшиться до 10,1% в 2020 році та опуститься до 9,3% наступного року.

Різке зниження економічних показників для України відповідає світовим тенденціям, пов'язаним із економічно-фінансовою кризою, яку прогнозує МВФ у зв'язку з наслідками від пандемії коронавірусу. Так, за даними Фонду, показник зростання глобальної економіки в цілому різко знизиться з 2,9% за результатами минулого року до мінус 3,0% наприкінці нинішнього. Очікується, що економічне падіння не омине й найбільш розвинуті економіки, у тому числі, США, Китай, країни Європейського Союзу та інші економіки світу.

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МВФ, ВВП, Україна, Коронавірус.
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