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З березня минулого року гречка подорожчала майже на 80%

З березня минулого року гречка подорожчала майже на 80%
16:49 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:Найсуттєвіше серед бакалійних товарів з березня 2019 року подорожчала гречана крупа, вона додала в ціні 78,9% і у березні 2020 року в середньому по країні продавалася по 30,02 грн за кг.

З березня 2019 року по березень 2020 року гречана крупа подорожчала 78,9%, до 30,02 грн за кг. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Інші крупи і борошно порівняно із березнем 2019 року подешевшали: пшоно – на 21,4% (до 22,21 грн за кг у березні 2020 року), ячна крупа — на 9,3% (до 11,45 грн за кг), рис — на 2,4% (до 22,83 грн за кг), манна крупа — на 3,7% (до 13,48 грн за кг). Борошно пшеничне з березня 2019 року зменшилося в ціні на 2,6% і у березні 2020 року в середньому по Україні продавалося по 11,34 грн за кг.

Втім, подорожчали хлібобулочні та макаронні вироби. Ціна хлібу пшеничного з борошна вищого ґатунку у березні 2020 року в середньому по країні становила 24,38 грн за 1 кг (на 7,7% більше, ніж роком раніше); хліба пшеничного першого ґатунку — 19,81 грн за 1 кг (на 8,7% більше); хліба житнього та житньо-пшеничного — 20,77 грн за 1 кг (на 9,2% більше); батона — 13,85 грн за 0,5 кг (на 6,4% більше). Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці за вказаний період подорожчали на 2,5% і у березні 2020 року середня ціна на них становила 18,45 грн за кг.

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Як повідомлялося, споживчі ціни в Україні у березні 2020 року порівняно із лютим 2020 року зросли на 0,8%, з початку року – на 0,7%, проти березня 2019 року вони збільшилися на 2,3%.

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Гречка, Продукті, Україна, Ціни, Гречана крупа.
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