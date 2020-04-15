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Держава пропонує кредит малому бізнесу під 0%

Держава пропонує кредит малому бізнесу під 0%
16:37 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:Наразі уряд напрацьовує додатковий механізм надання нових кредитів для суб'єктів малого та мікробізнесу.

Малий бізнес, який має кредити в банку за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%", може звернутись до банку та отримати на рік компенсацію від держави по сплаті відсотків. Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Одне з рішень, яке ми прийняли, - це зміна до постанови (доступні кредити під - ред.) 5-7-9, щодо пільгового кредитування підприємств. Зміни, які ми внесли, стосуються практичної допомоги тим мікропідприємствам та малому бізнесу, які зараз зіштовхнулись з обслуговуванням кредитного навантаження в банку. Передбачається, що підприємства можуть по своїх існуючих кредитах звернутись в банк, і держава компенсує відсоткову ставку, тобто підприємство буде платити 0%", - заявив міністр.

За його словами, якщо у підприємства, для прикладу, є 500 тисяч гривень кредиту, то, звернувшись у банк і отримавши допомогу від держави за цією програмою, воно до 31 березня 2021 року буде платити 0%.

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"Це суттєва допомога таким підприємствам. Єдина вимога - збереження робочих місць", - наголосив Петрашко.

Як повідомлялося, уряд ухвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" із 1 лютого 2020 року. Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати кредитні кошти під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу.

Максимальна сума кредиту спершу була визначена у розмірі 1,5 млн грн, згодом, у середині березня, уряд збільшив цю суму до 2 млн грн, а 15 квітня було прийнято рішення збільшити її до 3 млн грн.

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Все по темі:

Экономика, Кредит, Бизнес, Кабмин, Малий бізнес, Петрашко.
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