Скачать
Четвер, 16.04.2020
У Франції смертей від Covid-19 стає менше
У Франції смертей від Covid-19 стає менше
Через пандемію, на в'їзді до Києва багатокілометрові затори
Через пандемію, на в'їзді до Києва багатокілометрові затори
США виділять 15 мільйонів на підтримку тенісного спорту
США виділять 15 мільйонів на підтримку тенісного спорту
Чистий четвер 2020: привітання у листівках та прозі
Чистий четвер 2020: привітання у листівках та прозі

Українська економіка переживає карантин (Відео)

Українська економіка переживає карантин (Відео)
16:30 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини Бізнесу:А.би безболісно пройти пандемію - без будь-яких обмежень, без відтоків коштів з банків, без девальвації гривні - Україні потрібна підтримка МВФ.

У Нацбанку підбили економічні підсумки першого місяця карантину в Україні. За даними НБУ, на ринку праці зникли майже всі нові вакансії. Водночас роботодавці намагаються зберегти існуючі робочі місця.

Про це повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова у своєму відеозверненні. "На жаль, кількість нових вакансій обнулилася, вона майже відсутня. Попри те, що підприємці та власники бізнесу намагаються зберегти робочі місця та не звільняти працівників, дуже велика кількість людей, на жаль, тимчасово втратили дохід", — заявила Рожкова.

Вона зазначила, що для того, аби допомогти бізнесу, запроваджують кредитні канікули та не погіршують умов кредитування для бізнесу. На скорочення попиту на робочу силу впливають негативні прогнози щодо подальшого розвитку світової та української економік, вважають у Нацбанку. За таких умов бізнес очікує на скорочення прибутків та, відповідно, не набирає новий персонал або ж скорочує існуючих працівників.

У НБУ також повідомляють, що ажіотажний попит на продукти, який розпочався після запровадження карантину в Україні, закінчився, а ціни на деякі категорії продуктів повернулися до свого нормального рівня. "Сплеск цін, який ми відмічали після введення карантину на окремі групи товарів, такі як м'ясо, крупи, засоби медичного захисту, був пов'язаний з ажіотажним попитом та тимчасовим скороченням пропозиції. У квітні ціни прийшли до свого нормального рівня", — зазначила Рожкова. Вона зазначила, що рівень інфляції в Україні залишається достатньо низьким, попри ажіотажне зростання цін.

На Житомирщині вручили підозру міському голові за присвоєння 640 тис. гривень

Також, за її словами, протягом перших двох тижнів квітня 2020 року Національний банк України викупив з міжбанківського валютного ринку близько півмільярда доларів. "На валютному ринку психологічні настрої змінилися економічними розрахунками. За підсумками перших двох тижнів квітня Нацбанк викупив з валютного ринку близько півмільярда доларів", — повідомила Рожкова. За її словами, наразі у золотовалютних резервах України близько 25 мільярдів доларів — це майже рівень, який був на початку 2020 року. В НБУ резюмували, що для того, аби безболісно пройти пандемію - без будь-яких обмежень, без відтоків коштів з банків, без девальвації гривні - Україні потрібна підтримка МВФ та інших міжнародних партнерів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Экономика, Гроші, Финансі, Україна.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чистий четвер 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
02 Чистий четвер 2020: традиції свята, заборони і прикмети
03 Чистий Четвер 2020: найкращі картинки-привітання
04 Поради, як освятити паску вдома під час карантину
05 Великдень 2020: стали відомі дати телетрансляцій святкових богослужінь
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Як оформити соціальну допомогу під час карантину
Як оформити соціальну допомогу під час карантину
Полонених з ДНР уже звільнили, на черзі полонені з ЛНР - Зеленський
Полонених з ДНР уже звільнили, на черзі полонені з ЛНР - Зеленський
На Житомирщині вручили підозру міському голові за присвоєння 640 тис. гривень
На Житомирщині вручили підозру міському голові за присвоєння 640 тис. гривень
Українська економіка переживає карантин (Відео)
Українська економіка переживає карантин (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся