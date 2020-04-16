Українська економіка переживає карантин (Відео)

Новини Бізнесу:А.би безболісно пройти пандемію - без будь-яких обмежень, без відтоків коштів з банків, без девальвації гривні - Україні потрібна підтримка МВФ.

У Нацбанку підбили економічні підсумки першого місяця карантину в Україні. За даними НБУ, на ринку праці зникли майже всі нові вакансії. Водночас роботодавці намагаються зберегти існуючі робочі місця.

Про це повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова у своєму відеозверненні. "На жаль, кількість нових вакансій обнулилася, вона майже відсутня. Попри те, що підприємці та власники бізнесу намагаються зберегти робочі місця та не звільняти працівників, дуже велика кількість людей, на жаль, тимчасово втратили дохід", — заявила Рожкова.

Вона зазначила, що для того, аби допомогти бізнесу, запроваджують кредитні канікули та не погіршують умов кредитування для бізнесу. На скорочення попиту на робочу силу впливають негативні прогнози щодо подальшого розвитку світової та української економік, вважають у Нацбанку. За таких умов бізнес очікує на скорочення прибутків та, відповідно, не набирає новий персонал або ж скорочує існуючих працівників.

У НБУ також повідомляють, що ажіотажний попит на продукти, який розпочався після запровадження карантину в Україні, закінчився, а ціни на деякі категорії продуктів повернулися до свого нормального рівня. "Сплеск цін, який ми відмічали після введення карантину на окремі групи товарів, такі як м'ясо, крупи, засоби медичного захисту, був пов'язаний з ажіотажним попитом та тимчасовим скороченням пропозиції. У квітні ціни прийшли до свого нормального рівня", — зазначила Рожкова. Вона зазначила, що рівень інфляції в Україні залишається достатньо низьким, попри ажіотажне зростання цін.

Також, за її словами, протягом перших двох тижнів квітня 2020 року Національний банк України викупив з міжбанківського валютного ринку близько півмільярда доларів. "На валютному ринку психологічні настрої змінилися економічними розрахунками. За підсумками перших двох тижнів квітня Нацбанк викупив з валютного ринку близько півмільярда доларів", — повідомила Рожкова. За її словами, наразі у золотовалютних резервах України близько 25 мільярдів доларів — це майже рівень, який був на початку 2020 року. В НБУ резюмували, що для того, аби безболісно пройти пандемію - без будь-яких обмежень, без відтоків коштів з банків, без девальвації гривні - Україні потрібна підтримка МВФ та інших міжнародних партнерів.