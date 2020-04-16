Скачать
Четвер, 16.04.2020
В Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби
В Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби
З 17 квітня набирає чинності закон про посилення відповідальності за спалення трави
З 17 квітня набирає чинності закон про посилення відповідальності за спалення трави
США виділять 15 мільйонів на підтримку тенісного спорту
США виділять 15 мільйонів на підтримку тенісного спорту
Чистий четвер 2020: привітання у листівках та прозі
Чистий четвер 2020: привітання у листівках та прозі

На Житомирщині вручили підозру міському голові за присвоєння 640 тис. гривень

На Житомирщині вручили підозру міському голові за присвоєння 640 тис. гривень
14:15 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Він підозрюється у тому, що у змові з депутатом-підприємцем та директором підприємства під час капітального ремонту доріг заволоділи бюджетними коштами.

Порушення правоохоронці виявили в ході аналізу тендерної документації та відкрили кримінальне провадження за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

За даними слідства, міський голова, за попередньою змовою з директором приватного підприємства, під час виконання договорів підряду про капітальний ремонт доріг в одному з райцентрів, достовірно знаючи, що будівельні роботи не виконувалися, у грудні 2018 року підписали офіційні документи про їх виконання.

Окрім цього, як зазначається, міський голова, діючи за аналогічною схемою, підписав з іншим приватним підприємцем-депутатом цієї ж міськради підроблені документи про виконані послуги з технічного нагляду, які фактично не надавалися.

У подальшому, на підставі неправдивих документів, із міського бюджету на рахунок підприємства та приватного підприємця було безпідставно перераховано кошти на загальну суму понад 645 тис. грн, вказали у прокуратурі.

Таким чином, фігуранти справи заволоділи коштами міської ради на загальну суму понад 645 тис. грн, що є особливо великим розміром, додали у відомстві.

Прокурор Житомирської області Олег Василів підписав повідомлення про підозру міському голові одного з міст у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки, за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Актуальний прогноз погоди на 16 квітня

Також підписав повідомлення про підозру приватному підприємцю, депутату цієї міськради, у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358 КК України (пособництво у розтраті чужого майна, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, підроблення та використання офіційного документа з метою привласнення чужого майна).

Обом фігурантам справи у вівторок, 14 квітня 2020 року, підозри вручив заступник керівника Коростенської місцевої прокуратури.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Депутат, Житомирщина, Ремонт дороги, Незаконно, Підозра, Мер міста, Заволодіння коштами, Змова, Кримінальне провадження.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чистий четвер 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
02 Чистий четвер 2020: традиції свята, заборони і прикмети
03 Чистий Четвер 2020: найкращі картинки-привітання
04 Поради, як освятити паску вдома під час карантину
05 В Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Як оформити соціальну допомогу під час карантину
Як оформити соціальну допомогу під час карантину
Полонених з ДНР уже звільнили, на черзі полонені з ЛНР - Зеленський
Полонених з ДНР уже звільнили, на черзі полонені з ЛНР - Зеленський
На Житомирщині вручили підозру міському голові за присвоєння 640 тис. гривень
На Житомирщині вручили підозру міському голові за присвоєння 640 тис. гривень
Дякуємо всім, хто працює в сфері громадського харчування: Google представив новий Doodle
Дякуємо всім, хто працює в сфері громадського харчування: Google представив новий Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся