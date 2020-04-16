На Житомирщині вручили підозру міському голові за присвоєння 640 тис. гривень

Новини України:Він підозрюється у тому, що у змові з депутатом-підприємцем та директором підприємства під час капітального ремонту доріг заволоділи бюджетними коштами.

Порушення правоохоронці виявили в ході аналізу тендерної документації та відкрили кримінальне провадження за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

За даними слідства, міський голова, за попередньою змовою з директором приватного підприємства, під час виконання договорів підряду про капітальний ремонт доріг в одному з райцентрів, достовірно знаючи, що будівельні роботи не виконувалися, у грудні 2018 року підписали офіційні документи про їх виконання.

Окрім цього, як зазначається, міський голова, діючи за аналогічною схемою, підписав з іншим приватним підприємцем-депутатом цієї ж міськради підроблені документи про виконані послуги з технічного нагляду, які фактично не надавалися.

У подальшому, на підставі неправдивих документів, із міського бюджету на рахунок підприємства та приватного підприємця було безпідставно перераховано кошти на загальну суму понад 645 тис. грн, вказали у прокуратурі.

Таким чином, фігуранти справи заволоділи коштами міської ради на загальну суму понад 645 тис. грн, що є особливо великим розміром, додали у відомстві.

Прокурор Житомирської області Олег Василів підписав повідомлення про підозру міському голові одного з міст у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки, за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Також підписав повідомлення про підозру приватному підприємцю, депутату цієї міськради, у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358 КК України (пособництво у розтраті чужого майна, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, підроблення та використання офіційного документа з метою привласнення чужого майна).

Обом фігурантам справи у вівторок, 14 квітня 2020 року, підозри вручив заступник керівника Коростенської місцевої прокуратури.