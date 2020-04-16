Актуальний прогноз погоди на 16 квітня

Новини України:За даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.

В Україні у четвер, 16 квітня, очікується погода переважно без опадів, повітря вдень прогріється максимально до 21 градуса тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"16 квітня в Україні без опадів, лише на північному сході країни місцями невеликий дощ", - повідомили синоптики.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 13-18° тепла, у західних областях до 21°, на крайньому сході країни 9-14°.