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Актуальний прогноз погоди на 16 квітня

Актуальний прогноз погоди на 16 квітня
08:29 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини України:За даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.

 В Україні у четвер, 16 квітня, очікується погода переважно без опадів, повітря вдень прогріється максимально до 21 градуса тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"16 квітня в Україні без опадів, лише на північному сході країни місцями невеликий дощ", - повідомили синоптики.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с.

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Температура вночі 2-7° тепла, у східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 13-18° тепла, у західних областях до 21°, на крайньому сході країни 9-14°.

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Погода, Прогноз, Синоптики, Весна, Україна, Регіони, Квітень, 16 квітня.
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