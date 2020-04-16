Великдень 2020: стали відомі дати телетрансляцій святкових богослужінь

Новини України:Офіс президента закликав українців святкувати Великдень вдома.

Офіс президента опублікував час трансляцій Великодніх богослужінь на центральних українських телеканалах.

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента в Telegram-каналі.

У президента закликали українців святкувати Великдень вдома.

Коли дивитись службу на Великдень

Офіс президента оприлюднив графік богослужінь: Українська греко-католицька церква - 19 квітня на ICTV і UA: Перший о 7:30-11:00; Православна церква України - в ніч з 18 на 19 квітня на "1 + 1" і UA: Перший в 23:30-3:00; Українська православна церква (Московського патріархату) - в ніч з 18 на 19 квітня на каналах "Інтер" та UA: Перший в 23:00-3:00.

В Україні станом на ранок 15 квітня зафіксовано 3764 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зареєстровано 392 нові випадки.

Християни західного обряду цьогоріч відзначили Великдень 12 квітня.

Християни східного обряду святкуватимуть на тиждень пізніше, 19 квітня.

Своєю чергою президент України і міністр охорони здоров’я неодноразово закликали українців залишатися вдома на Великдень та дотримуватись режиму карантину під час свят через пандемію коронавірусу.