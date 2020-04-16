Чистий четвер 2020: листівки та найкращі привітання зі святом

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Чистий (Великий) четвер – один із найвідоміших і найбільш шанованих днів Великого тижня. Щороку це свято відзначають за три дні до Великодня. У православних християн у 2020 році воно святкується сьогодні, 16 квітня.

Цього дня віруючі згадують одну з найважливіших євангельських подій останніх днів земного життя Ісуса Христа – Таємну вечерю. На ній Христос омив ноги своїм 12 учням. Апостоли протестували, вважаючи себе не гідними такого вчинку. Проте Ісус пояснив, що так висловлює свою любов і смиренність.

Христос провів з апостолами напутню розмову й попрощався з ними. Тієї ж ночі юдейські первосвященики винесли Ісусу смертний вирок. Згідно з Євангелієм, саме на Таємній вечері Ісусом Христом було започатковано обряд святого причастя.

Чистий четвер: листівки та віршовані привітання

Чую світлий благовіст,

До закінчення йде піст.

Пахнуть паски із печі,

Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер Зранку і аж дотепер

Обливаються водою Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!