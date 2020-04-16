Чистий четвер 2020: листівки та найкращі привітання зі святом

Чистий (Великий) четвер – один із найвідоміших і найбільш шанованих днів Великого тижня. Щороку це свято відзначають за три дні до Великодня. У православних християн у 2020 році воно святкується сьогодні, 16 квітня.
Цього дня віруючі згадують одну з найважливіших євангельських подій останніх днів земного життя Ісуса Христа – Таємну вечерю. На ній Христос омив ноги своїм 12 учням. Апостоли протестували, вважаючи себе не гідними такого вчинку. Проте Ісус пояснив, що так висловлює свою любов і смиренність.
Христос провів з апостолами напутню розмову й попрощався з ними. Тієї ж ночі юдейські первосвященики винесли Ісусу смертний вирок. Згідно з Євангелієм, саме на Таємній вечері Ісусом Христом було започатковано обряд святого причастя.
Чистий четвер: листівки та віршовані привітання
Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.
Всі у Чистий у Четвер Зранку і аж дотепер
Обливаються водою Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!
Вітаю з Чистим Четвергом!
Бажаю всім змести печалі,
Хай буде радісно кругом,
Хвороби й біди йдуть подалі.
Хай небо нас усіх простить
Й очистить душі променисто.
Молитва у серцях бринить
Прекрасним Божим благовістом
Чистий до нас прийшов четвер.
У цей день не можна лінуватися.
Щоб позбутися від бід – Треба будинок прибрати.
У будинку буде чистота,
А на серці – доброта.
Буде наше життя тоді
Приносити нам радість!
Нехай від бруду, пилу, сміття
Весь очиститься ваш будинок.
Нехай підуть усі злі думки
З цим Чистим четвергом.
Щоб і небо було ясним,
І чиста була душа.
Щоб всі ми відчували, Яка Пасха хороша!
Водою джерельною, чистою,
Прозорою, наче сріблистою,
Змиваю все темне, нечистеє,
Щоб серце зігрілось розхристане.
У Чистий Четвер помолімося
І паскою благословімося,
Щоб радість приходила світлая,
Як гілка черешні розквітлая.
Нехай очистяться думки злі,
Нехай душа наша як оберіг
Порине в думки колишні - Настає чистий четвер.
Нехай не буде зла і негоди,
Нехай в душі буде тільки рай,
Нехай в очах блищить щастя,
Цей чистий четвер зустрічай!
Привітання з Чистим четвергом у прозі та картинках
Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю добре підготуватися до Великодня, а в домі і в думках навести порядок. Нехай усі справи вдаються, всі мрії збувалися, а в душі залишається місце для нових планів. Удачі, здоров’я, легких і цікавих доріг!
Нехай в Чистий четвер вода змиє з тебе всі тривоги і печалі, нехай покинуть твій будинок всі біди і негаразди, нехай залишиться в душі світле щастя і радість, нехай позбудеться серце твоє смутку і образ, але не втратить віри у все хороше!
Вітаю з Чистим Четвергом! Винеси з дому все сміття і залишки тривог, щоб звільнити душу від злих спогадів і образ. Нехай цей день стане новою і чистою сторінкою, з якої почнеться інша історія твого життя, наповнена тільки щастям, любов’ю і радістю!
У Чистий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.