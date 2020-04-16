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Чистий четвер 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
Чистий четвер 2020: листівки та найкращі привітання зі святом

Чистий четвер 2020: листівки та найкращі привітання зі святом

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Чистий четвер 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
07:36 Сьогодні Телеграф

Свято встановлене на згадку про одну із найважливіших подій останніх днів земного життя Христа – Таємну вечерю.

  • 1

    Чистий (Великий) четвер – один із найвідоміших і найбільш шанованих днів Великого тижня. Щороку це свято відзначають за три дні до Великодня. У православних християн у 2020 році воно святкується сьогодні, 16 квітня.

    Цього дня віруючі згадують одну з найважливіших євангельських подій останніх днів земного життя Ісуса Христа – Таємну вечерю. На ній Христос омив ноги своїм 12 учням. Апостоли протестували, вважаючи себе не гідними такого вчинку. Проте Ісус пояснив, що так висловлює свою любов і смиренність.

    Христос провів з апостолами напутню розмову й попрощався з ними. Тієї ж ночі юдейські первосвященики винесли Ісусу смертний вирок. Згідно з Євангелієм, саме на Таємній вечері Ісусом Христом було започатковано обряд святого причастя. 

    Чистий четвер: листівки та віршовані привітання

    Чую світлий благовіст,

    До закінчення йде піст.

    Пахнуть паски із печі,

    Великодні калачі.

    Всі у Чистий у Четвер Зранку і аж дотепер

    Обливаються водою Непочатою, святою,

    Щоби змити всі напасті,

    На здоров’я і на щастя.

    Хай молитва тихо ллється

    І Господь нам усміхнеться!

     

  • 2

    Вітаю з Чистим Четвергом!

    Бажаю всім змести печалі,

    Хай буде радісно кругом,

    Хвороби й біди йдуть подалі.

    Хай небо нас усіх простить

    Й очистить душі променисто.

    Молитва у серцях бринить

    Прекрасним Божим благовістом

     

  • 3

    Чистий до нас прийшов четвер.

    У цей день не можна лінуватися.

    Щоб позбутися від бід – Треба будинок прибрати.

    У будинку буде чистота,

    А на серці – доброта.

    Буде наше життя тоді

    Приносити нам радість!

     

  • 4

    Нехай від бруду, пилу, сміття

    Весь очиститься ваш будинок.

    Нехай підуть усі злі думки

    З цим Чистим четвергом.

    Щоб і небо було ясним,

    І чиста була душа.

    Щоб всі ми відчували, Яка Пасха хороша!

     

  • 5

    Водою джерельною, чистою,

    Прозорою, наче сріблистою,

    Змиваю все темне, нечистеє,

    Щоб серце зігрілось розхристане.

    У Чистий Четвер помолімося

    І паскою благословімося,

    Щоб радість приходила світлая,

    Як гілка черешні розквітлая.

     

  • 6

    Нехай очистяться думки злі,

    Нехай душа наша як оберіг

    Порине в думки колишні - Настає чистий четвер.

    Нехай не буде зла і негоди,

    Нехай в душі буде тільки рай,

    Нехай в очах блищить щастя,

    Цей чистий четвер зустрічай!

     

  • 7

    Привітання з Чистим четвергом у прозі та картинках

    Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю добре підготуватися до Великодня, а в домі і в думках навести порядок. Нехай усі справи вдаються, всі мрії збувалися, а в душі залишається місце для нових планів. Удачі, здоров’я, легких і цікавих доріг!

  • 8

    Нехай в Чистий четвер вода змиє з тебе всі тривоги і печалі, нехай покинуть твій будинок всі біди і негаразди, нехай залишиться в душі світле щастя і радість, нехай позбудеться серце твоє смутку і образ, але не втратить віри у все хороше!

  • 9

    Вітаю з Чистим Четвергом! Винеси з дому все сміття і залишки тривог, щоб звільнити душу від злих спогадів і образ. Нехай цей день стане новою і чистою сторінкою, з якої почнеться інша історія твого життя, наповнена тільки щастям, любов’ю і радістю!

  • 10

    У Чистий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.

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Все по темі:

Проза, Привітання, Вірші, Исус Христос, Добірка, Найкращі, Побажання, Чистий четвер, Великий Четвер, Таємна вечеря, Апостоли.
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