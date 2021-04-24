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Страсний тиждень Великого посту: що можна їсти (інфографіка)
Страсний тиждень Великого посту: що можна їсти (інфографіка)
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Страсний тиждень Великого посту: що можна їсти (інфографіка)

Страсний тиждень Великого посту: що можна їсти (інфографіка)
23:19 Сьогодні Телеграф

Великдень, який в 2021 році відзначається 2 травня, є великим святом для всіх православних віруючих. Цьому святу передує Страсний тиждень (Велика седмиця, Страсна седмиця).

В останній тиждень перед Світлим Христовим Воскресінням в церквах заборонено проводити таїнства хрещення, вінчання. Також в цей період не святкують дні святих. Протягом всього Страсного тижня не можна багато говорити, голосно вмикати музику, танцювати, гуляти й веселитися.

Віруючі дотримуються найсуворішого посту: заборонено їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти і рослинні масла, шоколад, вживати алкоголь.

Великодні служби-2021: про що повинні пам'ятати церкви і населення під час святкування (інфографіка)

Кожен з днів Страсного тижня має свої приписи. Їх необхідно дотримуватися кожному для благополуччя, достатку і здоров'я в сім'ї.

Раніше "Телеграф" писав, що можна і що не можна робити перед Великоднем по днях.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 32

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Великдень, Свята, Заборони, Великий піст, Страсний тиждень.
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