Страсний тиждень Великого посту: що можна їсти (інфографіка)

Великдень, який в 2021 році відзначається 2 травня, є великим святом для всіх православних віруючих. Цьому святу передує Страсний тиждень (Велика седмиця, Страсна седмиця).

В останній тиждень перед Світлим Христовим Воскресінням в церквах заборонено проводити таїнства хрещення, вінчання. Також в цей період не святкують дні святих. Протягом всього Страсного тижня не можна багато говорити, голосно вмикати музику, танцювати, гуляти й веселитися.

Віруючі дотримуються найсуворішого посту: заборонено їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти і рослинні масла, шоколад, вживати алкоголь.

Кожен з днів Страсного тижня має свої приписи. Їх необхідно дотримуватися кожному для благополуччя, достатку і здоров'я в сім'ї.

Раніше "Телеграф" писав, що можна і що не можна робити перед Великоднем по днях.