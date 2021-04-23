Великодні служби-2021: про що повинні пам'ятати церкви і населення під час святкування (інфографіка)

Міністерство охорони здоров'я України розробило ряд рекомендацій щодо відзначення Пасхи під час карантину. Додаткові карантинні обмеження на великодні свята в країні не передбачаються.

Отже, для церков рекомендується проводити онлайн-богослужіння, а також зменшити тривалість великодніх служб.

У свою чергу віруючим радять строго дотримуватися маскового режиму та дистанції, відправляти на богослужіння і освячення їжі тільки одного представника сімейства, а літнім людям і людям з хронічними захворюваннями і зовсім відмовитися від відвідування церкви.

Як будуть проходити великодні служби - дивіться в інфографіці "Телеграфа":

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки коштують продукти на святковий стіл - інфографіка.