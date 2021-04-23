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Великдень 2021: календар важливих дат і свят

Великдень 2021: календар важливих дат і свят
Оновлено 14:48 Сьогодні Телеграф

У зв'язку з наближенням свята Пасхи 2 травня, "Телеграф" створив календар важливих дат і свят, які йому передують.

Згідно з даними інфографіки перед Великоднем варто очікувати: 

  • 24 квітня припало на Лазареву суботу,
  • Вербну неділю пройде 25 квітня,
  • з 26 квітня по 2 травня Страсний тиждень,
  • Великий понеділок припадає на 26 квітня,
  • 27 квітня ця Великий вівторок,
  • 28 квітня, дата яка збігається з Великої середовищем,
  • Чистий четвер потрапляє на 29 квітня,
  • 30 квітня очікується Страсна п'ятниця,
  • Велика субота припадає на 1 травня,
  • 2 травня очікується свято Великдень або Воскресіння Христове.

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Великдень вважається одним з найстаріших і найважливіших свят християн - в 2021 році припадає на неділю 2 травня.

В Україні Великдень є державним святом і вихідним днем, такі пару днів, 3 і 4 травня, також будуть неробочими.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розказав як провести Страсну седмицю - останній тиждень Великого посту перед Великоднем.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 49

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Пасха, Вербна неділя, Чистий четвер.
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