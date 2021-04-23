Великдень 2021: календар важливих дат і свят

У зв'язку з наближенням свята Пасхи 2 травня, "Телеграф" створив календар важливих дат і свят, які йому передують.
Згідно з даними інфографіки перед Великоднем варто очікувати:
Великдень вважається одним з найстаріших і найважливіших свят християн - в 2021 році припадає на неділю 2 травня.
В Україні Великдень є державним святом і вихідним днем, такі пару днів, 3 і 4 травня, також будуть неробочими.
Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розказав як провести Страсну седмицю - останній тиждень Великого посту перед Великоднем.