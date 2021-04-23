Великдень 2021: календар важливих дат і свят

У зв'язку з наближенням свята Пасхи 2 травня, "Телеграф" створив календар важливих дат і свят, які йому передують.

Згідно з даними інфографіки перед Великоднем варто очікувати:

24 квітня припало на Лазареву суботу,

Вербну неділю пройде 25 квітня,

з 26 квітня по 2 травня Страсний тиждень,

Великий понеділок припадає на 26 квітня,

27 квітня ця Великий вівторок,

28 квітня, дата яка збігається з Великої середовищем,

Чистий четвер потрапляє на 29 квітня,

30 квітня очікується Страсна п'ятниця,

Велика субота припадає на 1 травня,

2 травня очікується свято Великдень або Воскресіння Христове.

Великдень вважається одним з найстаріших і найважливіших свят християн - в 2021 році припадає на неділю 2 травня.

В Україні Великдень є державним святом і вихідним днем, такі пару днів, 3 і 4 травня, також будуть неробочими.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розказав як провести Страсну седмицю - останній тиждень Великого посту перед Великоднем.